Антирекорды РФ по потерям людей и техники в 2024 году: впечатляющие цифры Минобороны

За 2024 год РФ потеряла войска численностью почти 36 мотострелковых дивизий и танки, числа которых хватило бы на 119 танковых батальонов.

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В 2024 году ВСУ уничтожили 3689 танков противника / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В течение 2024 года Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 430 790 военных. Условно, это численность почти 36 мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ. В прошлом году враг понес суммарно больше потерь чем за 2022 и 2023 годы. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Отмечается, что в 2024 году самая большая цифра безвозвратных и санитарных потерь в живой силе агрессора за месяц зафиксирована в декабре – 48 670 военных.

"Это также самый большой показатель с начала широкомасштабного вторжения. Предыдущие масштабные цифры потерь армии России в живой силе были зафиксированы по итогам ноября 2024 года - 45 720", - говорится в сообщении.

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В прошлом году Силы обороны Украины уничтожили много вражеской техники. А именно - 3689 танков противника.

"А это количество условно 119 танковых батальонов. Больше всего удалось уничтожить вражеских танков в мае – 428 единиц. По данным Генерального штаба ВСУ, наши подразделения только за сутки 12 мая поразили 31 танк оккупантов. Это количество техники танкового батальона", - сообщили в МО Украины.

Также ВСУ уничтожили 8 956 единиц боевых бронированных машин российской армии. Условно – это количество ББМ более 37 мотострелковых дивизий. Больше всего поражено и выведено из строя вражеской бронетехники в октябре 2024 года – 923 единицы. Такое количество боевых бронированных машин уничтоженных за месяц стоило бюджету страны-агрессора ориентировочно не менее полумиллиарда американских долларов. Рекорд в сутки приходится на 12 ноября – 81 ББМ.

За прошлый год украинские военные поразили 13 050 единиц артиллерийских средств врага. Этого бы хватило для укомплектования 725 артдивизионов. Наибольшие потери в артиллерии российская армия понесла в июле – 1 520 артсистем. Это самая большая цифра потерь артиллерии за месяц после начала широкомасштабного вторжения России.

В прошлом году наши воины превратили в металлолом и 313 единиц реактивных систем залпового огня россиян и 407 средств противовоздушной обороны.

В ноябре 2024 года зафиксировано и самое большое с февраля 2022 года количество подбитых и уничтоженных автомобилей разного назначения врага – 2469. А общее количество за год составляет – 21345 единиц.

Потери РФ на фронте в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Декабрь 2024 года стал рекордным месяцем по числи ликвидированных на фронте российских оккупантов. В последний месяц прошлого года армия РФ лишилась 50 тысяч своих военных. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий.

По данным Института изучения войны, в 2024 году российская оккупационная армия потеряла более 420 тысяч солдат, продвигаясь по территории Украины и в Курской области. При этом оккупанты захватили лишь 4 168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.

Как говорится в отчете аналитиков ISW, в 2024 году российские войска теряли в среднем 102 военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной территории.

В Пентагоне заявляли, что с февраля 2022 года страна-агрессор РФ потеряла 700 тысяч человек и "потратила" более двухсот миллиардов долларов на войну.

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