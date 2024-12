Кратко:

Российские военные продвинулись в Курской области в районе главного "украинского плацдарма".

Об этом отмечается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что, согласно геолокационным кадрам за 30 декабря, россияне продвинулись в северо-восточной части Махновки и захватили Черкасскую Конопельку. В ISW отмечают, что это произошло, вероятно, в течение последнего дня.

Российские пропагандисты-"военкоры" сообщали, якобы путинские войска захватили Агроном, который расположен к востоку от Суджи. Однако в ISW отметили, что они не нашли визуальных доказательств.

Также аналитики отметили, что, согласно данным российских источников, ВСУ атаковали в неопределенных районах Курской области. 30 декабря в российском оперативном штабе Курской области заявили о якобы сбитии средствами ПВО трех украинских ракет в регионе.

В DeepState ранее сообщили, что украинская армия отбросила россиян в Курской области. Украинские защитники отличились удачными действиями на территории Курской области, отбросив подразделения армии РФ. Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком.

Также ранее в AP отмечали, что ВСУ могут отступить и потерять контроль над территориями в Курской области. Нередко бойцы, которые стоят до конца, оказываются пропавшими без вести - их тела невозможно эвакуировать.

Как сообщал ранее Главред, в Пентагоне озвучили правду о потерях войск КНДР на Курщине. Северокорейские войска вряд ли оправдали ожидания Кремля относительно своей эффективности.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.