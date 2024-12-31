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Армия РФ продвинулась на Курщине: в ISW рассказали подробности

Алёна Воронина
31 декабря 2024, 09:27
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Украинские военные продолжают проводить атаки.
Российские военные
Армия РФ продвинулась на Курщине/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Кратко:

  • Армия РФ продвинулась в Курской области
  • Российские военные захватили несколько населенных пунктов Курщины

Российские военные продвинулись в Курской области в районе главного "украинского плацдарма".

Об этом отмечается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что, согласно геолокационным кадрам за 30 декабря, россияне продвинулись в северо-восточной части Махновки и захватили Черкасскую Конопельку. В ISW отмечают, что это произошло, вероятно, в течение последнего дня.

видео дня

Российские пропагандисты-"военкоры" сообщали, якобы путинские войска захватили Агроном, который расположен к востоку от Суджи. Однако в ISW отметили, что они не нашли визуальных доказательств.

Также аналитики отметили, что, согласно данным российских источников, ВСУ атаковали в неопределенных районах Курской области. 30 декабря в российском оперативном штабе Курской области заявили о якобы сбитии средствами ПВО трех украинских ракет в регионе.

Ситуация в Курской области - последние новости

В DeepState ранее сообщили, что украинская армия отбросила россиян в Курской области. Украинские защитники отличились удачными действиями на территории Курской области, отбросив подразделения армии РФ. Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком.

Также ранее в AP отмечали, что ВСУ могут отступить и потерять контроль над территориями в Курской области. Нередко бойцы, которые стоят до конца, оказываются пропавшими без вести - их тела невозможно эвакуировать.

Как сообщал ранее Главред, в Пентагоне озвучили правду о потерях войск КНДР на Курщине. Северокорейские войска вряд ли оправдали ожидания Кремля относительно своей эффективности.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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