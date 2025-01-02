"Во второй раз не так страшно": Зеленский рассказал о новом сроке президентства

Президент сказал, что он не обсуждает со своей супругой вопрос того, пойдет ли он на второй срок.

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Зеленский, выборы / коллаж: Главред, фото: скриншот

Основные тезисы четы Зеленских:

Зеленская не хочет жить в напряжении всю жизнь

Зеленский не знает, как закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение, будет ли он вновь участвовать в президентских выборах. Об этом рассказал президент вместе с первой леди Еленой Зеленской в эфире телемарафона.

У первой леди спросили, как она относится к тому, что ее муж может пойти на второй президентский срок.

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"Мне кажется, что я как жена должна поддерживать любое решение. Популярно оно будет в нашей семье или не популярно - это уже второй вопрос. Мне кажется, во второй раз не так страшно, как впервые", - ответила Зеленская.

Но, в то же время, она признала, что не хотела бы прожить "в таком эмоционально-физическом состоянии" всю жизнь. Но самым страшным периодом для нее остается начало войны.

"С этой стороны я размышляю так: если начинаются выборы, значит горячая фаза войны закончилась, это уже положительный знак и там мне уже все равно. Там любой выбор я поддержу и буду радоваться, пожалуй", - добавила первая леди.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что он не обсуждает со своей супругой вопрос того, пойдет ли он на второй срок. Поскольку сейчас фокус на том, чтобы завоевать для Украины победу, мир и спокойствие. Это является приоритетной целью.

"Я не знаю, как закончится война. Если я сделаю больше, чем я могу, то, наверное, тогда я буду смотреть на это (участие в выборах - ред.) более положительно. Только так я могу ответить. Для меня это не в фокусе сегодня, это не цель для меня сегодня", - добавил он.

Заявления президента Украины - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым годом, отметив, что 2024-й год стал еще одним шагом к нашей победе.

31 декабря Владимир Зеленский провел второе заседание технологической ставки. Украинский лидер сообщил, что на этот раз заслушали отчеты о выполнении первых решений, в частности, о том, как усилить способности систем защиты неба и расширить соответствующие производственные мощности в Украине.

Кроме того, как писал Главред, Зеленский подписал законопроект №12104 об отсрочке и демобилизации. Закон предусматривает освобождение от мобилизации украинцев, которые находились в российском плену. Они смогут вернуться на службу, но исключительно по собственному желанию.

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Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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