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"Есть системные решения для защиты от бомб": Зеленский рассказал результаты ставки

Юрий Берендий
31 декабря 2024, 18:11
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У Украины уже есть системные решения для противодействия российским ракетам и бомбам, ключевым является именно украинское производство, отметил Зеленский.
'Есть системные решения для защиты от бомб': Зеленский рассказал результаты ставки
Зеленский провел заседание технологической ставки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Зеленский провел второе заседание технологической ставки
  • Есть системные решения для защиты от российских ракет и авиабомб

Президент Украины Владимир Зеленский провел второе заседание технологической ставки. О деталях заседания он сообщил в своем Telegram-канале.

Президент Зеленский отметил, что это уже вторая встреча в таком формате. К участию присоединились чиновники, руководители государственных учреждений, военное командование, а также производители. Присутствовали руководители и генеральные конструкторы как государственных, так и частных оборонных предприятий.

видео дня

Отмечается, что первая Технологическая Ставка была посвящена теме противовоздушной обороны.

Зеленский сообщил, что на этот раз заслушали отчеты о выполнении первых решений, в частности, о том, как усилить способности систем защиты неба и расширить соответствующие производственные мощности в Украине.

"В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что ключевым является именно украинское производство - наша внутренняя промышленная мощь.

Зеленский добавил, что она не только усиливает оборону во время войны, но и станет основой для роста украинского экспорта в будущем. Украинское оружие и наш уникальный опыт защиты государства непременно помогут международным партнерам.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия продолжает накапливать средства поражения для новых воздушных ударов по Украине, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что дроны-камикадзе типа Shahed продолжают атаковать, поэтому говорить об уменьшении количества ударов пока преждевременно.

Утром 31 декабря Россия нанесла удары по Украине дронами и ракетами. По состоянию на 08:10 Воздушные Силы Украины предупредили о возможности применения баллистического вооружения по всей территории страны и зафиксировали движение ударных беспилотников.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что есть высокая вероятность новых ракетных ударов России в новогоднюю ночь и в ближайшие дни.

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