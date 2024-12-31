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"Будут сложные решения для России": Буданов сделал прогноз на 2025 год - детали

Юрий Берендий
31 декабря 2024, 17:14
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2025 год для Украины будет лучше предыдущего, в то время, как России придется принимать сложные решения по экономике, отметил Буданов.
'Будут сложные решения для России': Буданов сделал прогноз на 2025 год - детали
Буданов анонсировал тяжелые решения для РФ в 2025 году / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

О чем сказал Буданов:

  • В 2025 году Украине стоит ожидать позитивных изменений
  • России придется принимать "тяжелые решения"
  • У РФ есть достаточно ракет для дальнейшего террора против Украины

Россия пока способна продолжать войну против Украины в нынешних масштабах. Однако в 2025 году экономика и финансовый сектор РФ могут достичь критической черты. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о перспективах на 2025 год, Буданов выразил значительно больше оптимизма по сравнению с прогнозами на 2024-й. Он отметил, что 2025 год будет лучше, и есть объективные причины ожидать позитивных изменений, в частности событий, которые приблизят желаемый результат.

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По словам Буданова, хоть Россия и сохраняет способность вести боевые действия в текущем объеме, ее экономика медленно регрессирует, и признаки этого падения уже очевидны.

"Но, как я и говорил ранее, в 2025 году мы точно будем наблюдать подхождение российской экономики и финансового сектора к опасной отметке", - сказал Буданов.

Он отметил, что это не приведет к разрушению России.

"Это тот предел, после которого им нужно будет принимать серьезные, системные решения на уровне государства. К тому времени им трудно, но они будут держаться. После того - придется принимать серьезные решения. Да, они могут перейти полностью на военные рельсы. Но хотят ли они этого - это большой вопрос", - добавил руководитель ГУР.

На вопрос о том, какое количество ракет россияне накопили для ударов по Украине, начальник ГУР Кирилл Буданов ответил, что их запасы являются достаточными.

"Это все же закрытая информация о количестве ракет. Вы должны меня понимать. Я единственное скажу, к сожалению, объемы ракет в РФ абсолютно достаточны, чтобы продолжать их террористическую деятельность", - подчеркнул руководитель ГУР.

Буданов также отметил, что надеяться на изменение настроений в российском обществе пока оснований нет. В то же время он подчеркнул, что настроения россиян являются парадоксальными: несмотря на их видимую стабильность, они всегда могли кардинально измениться буквально за один день.

Относительно сроков победы Украины Буданов заявил:

"Ждем. И не только ждем, но и делаем все необходимое. То, что должен делать каждый. Чтобы наступила победа - это должно быть дело каждого человека. Если лично ты сделаешь все для победы - она наступит. В победу мы верим и я верю в то, что мы ее достигнем. С этим и предлагаю входить в 2025 год", - резюмировал Буданов.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина сохраняет преимущество над Россией в сфере войны дронов, но россияне начали активно использовать FPV-дроны с кабелем, что создает значительные трудности. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Украинские воины спецподразделения ГУР МО "Group 13" впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Кирилл Буданов рассказал, что эти дроны неоднократно атаковали вражескую авиацию. Ранее оккупационная техника могла достигать береговой линии, хотя и получала повреждения.

Российский оппозиционный журналист и социолог Игорь Яковенко отметил, что в Кремле пока отсутствуют предпосылки для раскола. Властная верхушка России сплочена исключительно из-за страха и в ближайшее время не выступит против диктатора Владимира Путина.

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Что Буданов ранее говорил о сроках завершения войны

В апреле 2023 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению и масштабному освобождению земель. Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне. На вопрос о том, когда закончится война, Буданов сказал: "В очень-очень близком будущем".

Также Буданов говорил, что единственный возможный вариант завершения войны - это возвращение к админграницам 1991 года.

В октябре Буданов изменил свой прогноз и сказал, что война в Украине не закончится в 2023 году. По его словам, Украина "выбилась из графика".

Также глава ГУР прогнозировал, что украинские военные пойдут в новое контрнаступление уже весной 2024 года.

"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно (наступление, - Главред) закончится, тогда начнется наше", - сказал Буданов.

В феврале 2024 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что не видит потенциала для масштабного наступления российских оккупантов или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.

В интервью CNN он заявил, что "ближайшие полгода на фронте будут интересными, поскольку поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта", а Украина будет восстанавливать справедливость.

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