УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война в Украине закончится в очень близком будущем - Буданов

Ангелина Подвысоцкая
18 апреля 2023, 21:32 обновлено 18 апреля, 21:41
64
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что он знает, когда закончится война в Украине.
Кирилл Буданов, ВСУ
Война в Украине закончится в очень ближайшем будущем / Коллаж фото УП, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и масштабному освобождению земель, которые незаконно захватили российские оккупанты. Враг со страхом ожидает эту атаку ВСУ.

Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. И эта война может закончиться уже очень скоро. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Видео уже разлетелось в Сети.

Буданов рассказал о своих убеждения в интервью иностранному журналисту. Тот акцентировал внимание на том, что глава разведки точно знал, когда и как будет развиваться полномасштабное наступление РФ. Журналист решил узнать о предсказаниях, которые может дать Буданов о сроках окончания войны в Украине.

видео дня

"В очень-очень близком будущем. - В очень близком? Почему вы уверены в этом? - Потому, что я это знаю", - ответил Буданов на вопросы иностранного журналиста.

Кирилл Буданов
Война в Украине закончится в очень ближайшем будущем / скриншот из видео

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ.

По словам Данилова, все решится в последний момент. Украина располагает несколькими сценариями проведения военной операции.

В Bloomberg опубликовали материал, в котором предполагается, что ВСУ пойдут в контрнаступление в мае, причем сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы поставить под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" российских оккупантов в Крым.

В Институте изучения войны полагают, что Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, в Бахмут перебросили воздушно-десантные войска для того, чтобы попытаться сдержать возможную контратаку украинских сил.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Кирилл Буданов
Реклама

Главное за день

Война в Украине закончится в очень близком будущем - Буданов

Война в Украине закончится в очень близком будущем - Буданов

21:32 Украина
"Укрепляет мир во всем мире": глава Минобороны Китая возмутил циничным заявлением о Путине

"Укрепляет мир во всем мире": глава Минобороны Китая возмутил циничным заявлением о Путине

21:09 Политика
Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега Барну

Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега Барну

20:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:45

Получил смертельное ранение: в тяжелых боях за Украину погиб известный рок-музыкант

21:32

Война в Украине закончится в очень близком будущем - БудановВидео

21:31

"Вывалила все": россияне в ужасе от выходки Наташи КоролевойВидео

21:25

Вы будете удивлены: как по месяцу рождения определить точную жизненную проблемуВидео

21:09

"Укрепляет мир во всем мире": глава Минобороны Китая возмутил циничным заявлением о ПутинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:53

"Оно уже хочется": Positiff готовится к свадьбе с загадочной избранницейВидео

20:45

Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега БарнуВидео

20:17

"Он умер. Дышать перестал": Настя из Славянска рассказала, как в одно мгновение потеряла мужа и сынаВидео

20:14

Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQВидео

Реклама
20:05

300 гривен каждый месяц: кому из пенсионеров будут доплачивать в УкраинеВидео

19:46

"Обстоятельства сыграли против нас": Андрей Данилко не смог уехать из УкраиныВидео

19:23

Загадка фильмов "Ангелы Чарли": кем был тот самый Чарли и как сейчас выглядят агенты

19:20

"Выведи войска": у Зеленского опозорили Лаврова за подлое заявление о войне в УкраинеВидео

19:20

Россия никогда не сможет восстановить свой потенциалмнение

18:38

Украина "поплывет": страну накроют сильнейшие ливни - синоптикиВидео

18:14

Как поздравить брата с днем рождения: душевные слова и милые картинки

17:47

Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей в Киеве

17:36

"Всегда будут вместе": женщина хочет назвать своих сыновей-близнецов одинаковыми именамиВидео

17:15

Офицер Нацгвардии избил срочника: командование отреагировало на скандалВидео

16:52

"Мое сердце не свободно": Киркоров удивил рассказом о той, кто делит с ним кроватьВидео

Реклама
16:42

"Как я могу нести ответственность за действия взрослого человека": Машу Ефросинину снова "атакуют" по поводу сестрыВидео

16:38

Как часто надо менять ёршик для туалета: 3 главных правила гигиены в санузле

16:27

Кто из украинцев сможет получить 800 тысяч гривен: Зеленский подписал новый закон о выплатахВидео

16:15

РФ может готовить массированный ракетный удар по Одессе: в ВСУ назвали два вероятных дняВидео

16:08

Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде: ошеломительный фокус от хитрых хозяек

16:01

Кайли Дженнер закрутила роман с одним из главных голливудских красавцевВидео

15:47

В МИД ответили на вздорное предложение президента Бразилии о "мирных переговорах" с РФ

15:31

Солнечное затмение принесет триумф людям, которые рождены в определенную дату - гороскоп

15:23

Посетил передовые позиции: Зеленский прибыл в АвдеевкуФотоВидео

15:09

Как пожарить лук до хрустящей и золотистой корочки: невероятный трюк от опытных хозяекВидео

15:07

Отсутствие судебного иммунитета рф нужно закрепить в законе, - судья Сергей Стасюк актуально

14:55

Заглохший вертолет и разная одежда: видео с поездкой Путина на Херсонщину оказалось постановкойВидео

14:49

Самые мечтательные знаки зодиака: 3 настоящих фантазера, чьи грезы сбываются

14:44

"Путин в состоянии прострации": оккупанты провалили 16-й срок захвата Донбасса - МаломужВидео

14:20

Что использовать вместо плойки: 3 способа порадовать себя красивыми локонами

14:19

Оптическая иллюзия покорила всех: самая трудная картинка, которую невозможно разгадать за 10 секундВидео

14:12

"Еще никогда не был так близко к провалу": эксперт назвал цель визита Путина на оккупированные территорииВидео

14:07

"Кроликов" затравили: комик-дуэту отменили тур по США из-за поддержки РФВидео

13:58

Сочные котлеты, от которых вся семья ахнет: всего 50 мл секретной воды добавьте в фарш - рецептВидео

13:55

Как вырастить крупный хрен: простой способ, о котором знают не все огородники

Реклама
13:31

Египет отказал РФ в поддержке и готовит поставки боеприпасов в Украину – WP

13:29

Чем турецкий кофе отличается от обычного: лучший рецепт ароматного напиткаВидео

13:12

Гороскоп на завтра 19 апреля 2023: Рыбам – веселье, Тельцам - растратыВидео

13:04

Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запретыВидео

12:53

Подоляк разнес Путина за визит на оккупированные территории: "Напоследок насладился преступлениями"

12:48

"Пасха будет…": Путин опозорился с поездкой на Херсонщину — видео готовили заранееВидео

12:45

Игорь Кондратюк в жестких выражениях объяснил, почему пора отстать от Ани ЛоракВидео

12:13

Головоломка для самых внимательных: нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги

12:00

Число и цвет имеют значение: какие цветы можно и нельзя дарить женщине

11:51

Переговоры после контрнаступления ВСУ: Макрон предложил КНР план по Украине – Bloomberg

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиСалаты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять