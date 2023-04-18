Война в Украине закончится в очень близком будущем - Буданов

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что он знает, когда закончится война в Украине.

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Война в Украине закончится в очень ближайшем будущем / Коллаж фото УП, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и масштабному освобождению земель, которые незаконно захватили российские оккупанты. Враг со страхом ожидает эту атаку ВСУ.

Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. И эта война может закончиться уже очень скоро. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Видео уже разлетелось в Сети.

Буданов рассказал о своих убеждения в интервью иностранному журналисту. Тот акцентировал внимание на том, что глава разведки точно знал, когда и как будет развиваться полномасштабное наступление РФ. Журналист решил узнать о предсказаниях, которые может дать Буданов о сроках окончания войны в Украине.

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"В очень-очень близком будущем. - В очень близком? Почему вы уверены в этом? - Потому, что я это знаю", - ответил Буданов на вопросы иностранного журналиста.

Война в Украине закончится в очень ближайшем будущем / скриншот из видео

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ.

По словам Данилова, все решится в последний момент. Украина располагает несколькими сценариями проведения военной операции.

В Bloomberg опубликовали материал, в котором предполагается, что ВСУ пойдут в контрнаступление в мае, причем сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы поставить под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" российских оккупантов в Крым.

В Институте изучения войны полагают, что Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, в Бахмут перебросили воздушно-десантные войска для того, чтобы попытаться сдержать возможную контратаку украинских сил.

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