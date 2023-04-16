Войска РФ опасаются контрнаступления ВСУ в районе Бахмута и бросают в город ВДВ – ISW

Оккупационные войска России по-прежнему рассматривают Бахмутское направление как важный участок фронта, пишут аналитики Института изучения войны.

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Армия Украины продолжает биться с российскими оккупантами в Бахмуте / Коллаж фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, 10 ОГШБр Эдельвейс

Армия страны-агрессора России перебрасывает в Бахмут Донецкой области свои воздушно-десантные войска. Силы ВДВ оккупантов развернуты, вероятно, не для окружения группировки ВСУ в городе, а с целью предотвращения контрнаступления армии Украины, которого все больше опасаются захватчики. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что оккупанты РФ по-прежнему считают Бахмутское направление важным участком фронта и перебрасывают туда воздушно-десантные войска.

Аналитики, ссылаясь на одного из российских военных пропагандистов, рассказали, что части 106-й дивизии ВДВ удерживают фланг боевиков ЧВК Вагнера возле Яковлевки, которая находится в 17 километрах к северо-востоку от Бахмута.

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Так называемый "блогер" считает, что подразделения ВДВ оккупантов, скорее всего, сконцентрированы на предотвращении контрнаступления ВСУ в этом районе, чем на содействие боевикам Вагнера по окружению и захвату Бахмута.

Также аналитики Института изучения войны подчеркнули, что российские источники выражают обеспокоенность возможным контрнаступлением си л обороны Украины в районе Бахмута.

Напомним, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что российские оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ в Бахмуте. Украинские защитники прилагают максимум усилий, чтобы не позволить врагу захватить город.

По его словам, армия контролирует 20-25% Бахмута.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в Бахмуте идут жесткие бои в городской застройке.

Российским войскам поставили задачу захватить город, однако бойцы сил обороны Украины держатся в Бахмуте и наносят врагу серьезные потери.

Смотрите видео ТСН - бойцы ВСУ показали кадры одного из боев в Бахмуте

Контрнаступление ВСУ: