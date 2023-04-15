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ВСУ кошмарят оккупантов в Бахмуте: россиян "перемалывают" в кровавых боях

Алексей Тесля
15 апреля 2023, 14:49 обновлено 15 апреля, 14:54
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За сутки в Бахмуте 80 оккупантов уничтожено, 100 получили ранения, сообщил Сергей Череватый.
Бахмут
ВСУ держат оборону в Бахмуте / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Непосредственно в городской застройке Бахмута Донецкой области в настоящее время происходят беспрецедентные кровавые бои, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Сегодня непосредственно в городской застройке Бахмута происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель взять этот неприступный город-крепость. Наши воины в кровавых жестоких боях делают все, чтобы стачивать боеспособность врага, выбивать его силу и моральный дух. И ежесуточно с каждым уголком этого города они это успешно делают, стремясь максимально нанести урон врагу", — сказал Череватый в эфире общенационального марафона.

По его данным, за эти сутки враг нанес под Бахмутом 158 ударов ракетными войсками, артиллерией и РСЗО. "Произошло 17 боестолкновений, 80 оккупантов уничтожено, 100 раненых также уничтожены 4 полевых склада врага", — сказал он.

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Как отметил Череватый, следующее направление по интенсивности это Лиманско-Купянское. Этот участок - "лидер" по обстрелам. "За сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции разными калибрами и системами огня. Произошло несколько боестолкновений, 12 оккупантов уничтожено, 44 ранено. Там же за эти сутки был уничтожен их новейший танк Т-90 и боевые машины пехоты, а также артиллерийский тягач".

"Бахмут стал точкой бесславности для российских войск", — подытожил Череватый. При таких огромных усилиях не взять районный центр в течение 9 месяцев, это "позор, который им не удастся смыть никогда".

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей:

Бахмут война на Донбассе война России и Украины Сергей Череватый
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