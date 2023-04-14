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ВСУ контролируют пятую часть Бахмута - экс-боец "Айдара"

Ангелина Подвысоцкая
14 апреля 2023, 22:29 обновлено 14 апреля, 22:35
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Евгений Дикий заявил, что в Бахмут нужно отправить подкрепление или украинские военные будут вынуждены выйти из города.
ВСУ
ВСУ контролируют пятую часть Бахмута / Коллаж фото Украинская добровольческая армия, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украинские военные делают всё, чтобы не дать оккупантам захватить Бахмут Донецкой области. Однако российские оккупанты продолжают штурмовать позиции наших защитников. Сейчас под контролем ВСУ находится лишь пятая часть Бахмута - 20-25% города. Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

"На сегодняшний день враг контролирует три четверти Бахмута. Где-то последняя четверть или даже одна пятая остаются под контролем наших сил. Это именно западная окраина города", - сказал Дикий.

В то же время он отметил, что ВСУ закрепились в районе высотной застройки. Но в Бахмуте продолжаются очень тяжелые бои, когда воюет непосредственно украинская пехота с пехотой врага.

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"Ситуация там, конечно, крайне тяжелая, бои страшные. Там худшего типа бои, которые могут быть - это близкий контактный бой, когда пехота на пехоту ... Реально доходило до того, что даже закидывали окна гранатами друг другу, когда один подъезд, например, был наш, а другой - [нецензурно] (россиян)", - сказал военный.

Он акцентировал внимание на том, что долго продолжиться не сможет ситуация, которая есть сейчас. Ведь еще 2 месяца назад ему казалось, что больше недели удержать Бахмут не получится.

Дикий не исключает, что украинские военные будут вынуждены отойти на следующую линию обороны. В то же время он понимает, что в Бахмут нужно отправить подкрепление и попытаться пойти в контрнаступление, чтобы отодвинуть врага минимум от одной из трасс.

"Там в первую очередь бой идет за логистику, именно за возможность подвозить туда БК, воду, еду, вывозить раненых и т.д. То есть или надо [нецензурно] (россиян), скорее всего в районе Часов Яра, существенно подвинуть, или надо отходить", - сказал Дикий.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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