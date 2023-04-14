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Штурм "вагнеровцев" закончился бойней: в Бахмуте уничтожены и ранены 14 оккупантов

Алексей Тесля
14 апреля 2023, 19:55 обновлено 14 апреля, 19:58
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Украинские защитники встретили наемников ЧВК "Вагнер" огнем со стрелкового оружия и гранатометов.
Бахмут, война в Украине
Украинские защитники нанесли удар по врагу в Бахмуте / Фото 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

В Бахмуте пограничники отбили очередную атаку врага и ликвидировали группу "вагнеровцев".

"В Бахмуте очередная группа "вагнеровцев" превратилась в удобрение. Пограничники отбили атаку штурмовиков на подступах к опорному пункту", — сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что украинские защитники встретили наемников ЧВК "Вагнер" огнем со стрелкового оружия и гранатометов.

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"По огневым точкам оккупантов стреляли и пограничники-минометчики. Враг отступил. Во время боя захватчики потеряли 14 человек: пять убитыми, девять ранеными", — добавили в ГПСУ.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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