Планов контрнаступления ВСУ несколько, Генштаб примет решение в последний момент - Данилов

Данные для проведения операций, численность подразделений, кто причастен и на каком направлении - это абсолютно секретная информация.

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Алексей Данилов прокомментировал утечку секретних данных Пентагона / Фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Генеральный штаб ВСУ самостоятельно принимает решение о контрнаступлении украинских войск. Такое решение будет утверждено в последний момент. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов и прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что после утечки секретных данных Пентагона Киев якобы изменил планы наступления.

По его словам, в СНБО сомневаются в правдивости информации источника CNN.

"Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что информатор, который был на связи с CNN, имел к этому какое-то отношение", - заявил Данилов в интервью немецкому каналу ARD.

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По его словам, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими, как США, Великобритания, Германия и Польша.

"Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто причастен и в каком направлении - это абсолютно секретная информация. Если кто-то думает, что он ее имеет, могу только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли ее взять", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что спецслужбы должны быть бдительнее, когда речь идет о секретных документах. В то же время Данилов подчеркнул, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

NYT отмечает, что эти материалы подтверждают мнение, которое уже давно признают представители разведки: Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появление в СМИ материалов о готовящемся украинском контрнаступлении. Данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки, считает Подоляк.

9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

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