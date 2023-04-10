Украина изменила некоторые свои военные планы из-за утечки Пентагона - CNN

В документах, которые попали в Сеть, говорится о ключевых слабых местах в украинском вооружении, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов.

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Украина изменила некоторые свои военные планы из-за утечки Пентагона / 93-я ОМБр Холодный Яр

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина изменила некоторые свои военные планы. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Издание отмечает, что часть секретных документов, которые были опубликованы в сети в течение последних недель, раскрывают степень проникновения США в Министерство обороны России и российскую ЧВК "Вагнер", в основном через перехваченные коммуникации и человеческие источники, которые теперь могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.

Также в документах говорится о ключевых слабых местах в украинском вооружении, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в тот момент, когда Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению против российских оккупантов.

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"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за этой утечки", - пишет CNN.

Тем временем пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Министерство обороны США продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях.

"Была начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке влияния этих фотографий на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров", - отметила она.

Сингх добавила, что утечка также заставила Пентагон принять меры для усиления контроля за потоком таких сверхсекретных документов, обычно доступных сотням людей в правительстве.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

NYT отмечает, что эти материалы подтверждают мнение, которое уже давно признают представители разведки: Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появление в СМИ материалов о готовящемся украинском контрнаступлении. Данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки, считает Подоляк.

9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

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