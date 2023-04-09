"Вагнеровцы" пытались купить оружие у Турции - The Washington Post

В начале февраля представители ЧВК "Вагнера" вели с турецкой стороной переговоры о покупке оружия, чтобы отправить его на Мали и в Украину.

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В ЧВК "Вагнера" хотели закупить оружие у Турции / скриншот

Боевики ЧВК "Вагнера", главарем которых является "повар" Путина Евгений Пригожин, пытались купить оружие у Турции. Об этом свидетельствуют секретные документы Пентагона, которые попали в Сеть.

Как пишет The Washington Post, Соединенные Штаты получили доступ к внутренним планам печально известной российской группы Вагнера. Оказалось, что "вагнеровцы" пытались закупить оружие у Турции, союзника НАТО.

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В одном из отчетов говорится, что в начале февраля представители ЧВК "Вагнера" вели с турецкой стороной переговоры о покупке оружия, чтобы отправить его на Мали и в Украину.

Далее в отчете говорится, что временный президент Мали Ассими Гоита "подтвердил, что Мали может приобретать оружие в Турции от имени Вагнера".

Из отчета непонятно, знало ли турецкое правительство о переговорах и были ли они успешными. Однако издание назвало эту информацию "взрывоопасной", ведь может оказаться, что союзник по НАТО, вероятно, помогал России в войне против Украины.

Представитель правительства Турции отказался от комментариев. Посольство Мали в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях.

Кроме того, из документов стало известно, что ЧВК "Вагнера" планирует вербовать российских военнопленных для ведения боевых действий в Украине. Также информация свидетельствует, что российская армия стала зависимой от ЧВК.

"Документы также демонстрируют, что давно было понятно, но никогда публично это не было сказано вслух: разведывательное сообщество США проникло в российскую армию и ее командование настолько глубоко, что может заранее предупредить Украину о нападениях и надежно оценить сильные и слабые стороны российских войск", - отмечает издание.

Утечка секретных данных Пентагона

В социальных сетях были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в Twitter и в широкодоступной в России платформе Telegram с более чем полумиллиардом пользователей.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

По мнению издания, новые данные свидетельствуют о том, что американская оценка российских планов остается глубокой, и что Соединенные Штаты способны предупредить своих союзников о предстоящих операциях Москвы.

NYT отмечает, что эти материалы также подтверждают мнение, которое уже давно признают представители разведки: Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

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