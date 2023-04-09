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Утечка секретных данных Пентагона: если РФ сможет определить источник, это может повлиять на ход войны - NYT

Анна Ярославская
9 апреля 2023, 08:35 обновлено 9 апреля, 08:36
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Американская оценка российских планов остается глубокой. Соединенные Штаты способны предупредить своих союзников о предстоящих операциях Москвы

Война в Украине, флаги Украины и США
США имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, ОП

Секретные военные документы Пентагона, которые попали в социальные сети Twitter и Telegram, свидетельствуют о том, насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки, и продемонстрировали способность Вашингтона предупреждать Украину о планируемых ударах и давать оценку мощи военной машины Москвы. При этом США отслеживают действия как российской, так как украинской армий во время войны РФ в Украине. Об этом пишет американское издание New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что объем разоблаченных данных составляет 100 страниц, 50 из которых проработали журналисты NYT.

"Документы показывают истощенную российскую армию, которая борется в войне в Украине, и глубоко скомпрометированный военный аппарат. Они содержат ежедневные предупреждения американских спецслужб в режиме реального времени о времени нанесения Москвой ударов и даже о конкретных целях. Такие разведывательные данные позволили Соединенным Штатам передать Украине критически важную информацию о том, как защитить себя", - пишет издание.

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Эта утечка информации демонстрирует также и американскую оценку украинской армии, которая критически нуждается в средствах противовоздушной обороны.

"Данные разведки, похоже, указывают на то, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины", - говорится в материале NYT.

По мнению издания, новые данные свидетельствуют о том, что американская оценка российских планов остается глубокой, и что Соединенные Штаты способны предупредить своих союзников о предстоящих операциях Москвы.

NYT отмечает, что эти материалы также подтверждают мнение, которое уже давно признают представители разведки: Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании. Сбор разведывательной информации часто бывает сложным и порой ошибочным, но, вероятно, он создает самую полную картину внутренних процессов войны России в Украине.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

"Утечка информации уже осложнила отношения со странами-союзниками и породила сомнения относительно способности Америки хранить свои секреты", - отмечает NYT.

Как сообщал Главред, в социальных сетях были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в Twitter и в широкодоступной в России платформе Telegram с более чем полумиллиардом пользователей.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

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