"Утечка" из Пентагона: "слитые" документы о планах США и НАТО могут быть подделкой - Reuters

Официальные лица США заявили, что расследование находится на ранней стадии. Следователи не исключают того, что за "утечкой" стоят пророссийские элементы.

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В Сеть попали секретные данные Пентагона о войне в Украине / Фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая недавно была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена, пишет Reuters.

"Документы могли быть скомпрометированы, чтобы ввести в заблуждение следователей по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести вред интересам безопасности Соединенных Штатов", - отмечают журналисты.

Кроме того, как указывает Reuters, Пентагон предполагает, что данные могли быть опубликованы американцем, а не кем-либо из союзников. На это указывает "глубина тем, затронутых в документах".

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"Сейчас основное внимание уделяется тому, что это утечка из США, поскольку многие документы находились только в руках США", — заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой.

Официальные лица США заявили, что расследование находится на ранней стадии. Следователи не исключают возможности того, что за утечкой стоят пророссийские элементы.

Посольство России в Вашингтоне и Кремль не ответили на запросы о комментариях.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

NYT отмечает, что эти материалы подтверждают мнение, которое уже давно признают представители разведки: Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появление в СМИ материалов о готовящемся украинском контрнаступлении. Данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки, считает Подоляк.

9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов.

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