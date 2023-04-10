"Утечка" из Пентагона: "слитые" документы о планах США и НАТО могут быть подделкой - Reuters

Засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая недавно была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена, пишет Reuters.
"Документы могли быть скомпрометированы, чтобы ввести в заблуждение следователей по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести вред интересам безопасности Соединенных Штатов", - отмечают журналисты.
Кроме того, как указывает Reuters, Пентагон предполагает, что данные могли быть опубликованы американцем, а не кем-либо из союзников. На это указывает "глубина тем, затронутых в документах".
"Сейчас основное внимание уделяется тому, что это утечка из США, поскольку многие документы находились только в руках США", — заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой.
Официальные лица США заявили, что расследование находится на ранней стадии. Следователи не исключают возможности того, что за утечкой стоят пророссийские элементы.
Посольство России в Вашингтоне и Кремль не ответили на запросы о комментариях.
Утечка секретных данных Пентагона
6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.
Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.
NYT отмечает, что эти материалы подтверждают мнение, которое уже давно признают представители разведки: Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании.
Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появление в СМИ материалов о готовящемся украинском контрнаступлении. Данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки, считает Подоляк.
9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.
Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.
По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов.
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