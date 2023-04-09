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"Слив" документов Пентагона о планах ВСУ: в Bellingcat раскрыли новые детали

Алексей Тесля
9 апреля 2023, 22:27 обновлено 9 апреля, 22:34
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Секретные документы могли появиться в Сети еще в начале января, узнали в Bellingcat.
Украинские военные, ВСУ, Пентагон
В деле о "сливе" планов ВСУ новый поворот / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Википедия

Опубликованы новые подробности относительно якобы утечки секретных документов, в которых может содержаться "информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению".

Первоисточником "материалов Пентагона" послужили публикации на некоторых Discord-серверах, которые начали появляться в сети еще в январе 2023 года. Об этом идет речь в расследовании Bellingcat.

Уточняется, что еще в начале марта документы появились на Discord-сервере под названием Minecraft Earth Map (было опубликовано 10 документов).

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При этом пользователь, опубликовавший документы, рассказал, что нашел их на другом Discord-сервере под названием WowMao, которым управляют фанаты одноименного YouTube-канала (филиппинский геймер, который сейчас проживает в Великобритании).

Подчеркивается, что 1 и 2 марта на WowMao опубликовали более 30 подобных документов. В другие даты на сервере публиковали десятки других документов по Украине. Сейчас этот канал уже удален.

В расследовании Bellingcat уточняется, что сервер также мог быть не первоисточником. Пользователи рассказали, что документы публиковали еще в начале января на другом Discord-сервере, который очень часто менял название, но дольше всего назывался Thug Shaker Central. Кроме того, расследователи узнали, что по крайней мере один из таких документов там публиковали еще 13 января.

Что известно о сливе данных подготовки контрнаступления

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram на неделе появились якобы засекреченные документы с подробностями секретных планов США и НАТО по укреплению украинских вооруженных сил перед запланированным контрнаступлением на РФ, которые, впрочем, не содержат конкретных планов сражений. По данным издания, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

"Военные аналитики заявили, что документы, похоже, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских войск. Эти изменения могут указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы, сказали аналитики. Но раскрытие информации в оригинальных документах, которые выглядят как фотографии диаграмм предполагаемых поставок оружия, численности войск и батальонов, а также других планов, представляет собой значительное нарушение американской разведки в усилиях по оказанию помощи Украине", — сообщило издание.

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