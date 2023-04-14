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Оккупантам готовят ловушку: решающего контрнаступления ВСУ ждут в 2024 году — Bloomberg

Алексей Тесля
14 апреля 2023, 17:57 обновлено 14 апреля, 18:14
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Контрнаступление ВСУ может начаться в середине мая и будет происходить на нескольких направлениях.
ВСУ, войска РФ
Раскрыт вероятный замысел контрудара ВСУ / Коллаж 93 ОМБр, Минобороны РФ

Среди европейских союзников Украины нет уверенности в том, что ожидаемое контрнаступление ВСУ приведет к решающему перелому.

Они отмечают, что оккупанты РФ уже успели окопаться на захваченных территориях, поэтому не исключен вариант продолжения войны и в 2024 году, пишет Bloomberg.

При этом один из собеседников не исключил, что реалистичной целью может быть продвижение украинской армии на Мелитопольском направлении на примерное расстояние в 30 км, после которого российские логистические линии окажутся в зоне доступа украинской артиллерии, что позволит создать условия для наступления в 2024 году.

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При этом он обратил внимание на необходимость повышения производственных возможностей членами НАТО для обеспечения Украины необходимой поддержкой.

Авторы материала поясняют, что вероятное наступление может обернуться тысячными потерями и расходом большого количества боеприпасов и оборудования из-за эшалонированной защиты России из минных полей, рвов и бетонных противотанковых пирамид, построенной зимой.

В свою очередь представители оборонной сферы в ЕС не исключают, что контрнаступление ВСУ начнется к середине мая и будет происходить на нескольких направлениях, часть из которых будет ловушками. При этом начало наступления необязательно будет являться главным элементом операции, учитывая, что Россия к нему готовилась.

При этом союзники уже разрабатывают новые планы поставок, ведь второе большое наступление может потребовать дальнейших широкомасштабных поставок западного финансирования, оружия и боеприпасов.

Чего ждут в Украине от западных союзников

По словам научного сотрудника Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Украина ждет от США поставок ракет класса "земля-земля" производства Lockheed Martin.

Уточняется, что MGM-140 ATACMS имеет радиус действия до 300 км и могут использоваться для достижения дальнего тыла России. Это позволило бы Украине сдержать перемещение боеприпасов и резервов, необходимых для российской обороны, устранив необходимость сначала пробиваться через 30 км оборонительных укреплений.

Проблема в том, что в конце концов у Украины и США разные приоритеты, сказал Белесков: "Война лишила Россию статуса большой угрозы на долгие годы, поэтому интересы США и Украины не обязательно совпадают".

При этом США не предоставляют ракеты из-за опасений, что они могут быть использованы против целей в глубине России. Чиновники опасаются, что это может расширить масштабы войны и подпитать пропаганду Кремля о том, что Россия не вторгается в Украину, а защищается от нападения НАТО.

Прошлым летом как раз перед украинскими прорывами также были прогнозы тупиковой ситуации. Эта тенденция, похоже, повторяется, цитирует Bloomberg Белескова.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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