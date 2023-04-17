"Все идет по графику": Буданов рассказал о контрнаступлении ВСУ и освобождении Крыма

По словам Буданова, наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции у России по состоянию на данный момент нет.

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Кирилл Буданов / УНИАН, 93 ОМБр Холодный Яр

Контрнаступление украинских военных идет по плану. Как рассказал в интервью NV руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, планы по его реализации не будут распространяться в целом.

Ранее глава ГУР говорил, что уже весной 2023 года украинские военные войдут в Крым и освободят его от российских оккупантов. Отвечая на вопрос об этом журналиста, Буданов заявил, что для таких действий есть еще достаточный промежуток времени.

Он также рассказал, что контрнаступление следует по четкому плану и графику. Однако он не может раскрывать всех деталей того, что будет происходить.

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"К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я это сейчас сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет. Будет быстро", - сказал Буданов.

По словам Буданова, наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции у России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ.

По словам Данилова, все решится в последний момент. Украина располагает несколькими сценариями проведения военной операции.

В Bloomberg опубликовали материал, в котором предполагается, что ВСУ пойдут в контрнаступление в мае, причем сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы поставить под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" российских оккупантов в Крым.

В Институте изучения войны полагают, что Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, в Бахмут перебросили воздушно-десантные войска для того, чтобы попытаться сдержать возможную контратаку украинских сил.

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