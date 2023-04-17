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Войска РФ в страхе ждут контрнаступления Украины и краха своей армии – ВСУ

Андрей Ганчук
17 апреля 2023, 15:00 обновлено 17 апреля, 15:00
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Оккупационные войска России продолжают строить оборонительные редуты на захваченных территориях Украины, рассказал представитель ВСУ Алексей Дмитрашковский.
ВСУ, войска РФ
Оккупанты России боятся, что их армия рухнет после того как Украина получит необходимую помощь от Запада / Коллаж 93 ОМБр, Минобороны РФ

Войска страны-агрессора России на захваченных территориях Украины сооружают оборону и очень боятся контрнаступления ВСУ. Перехваты четко демонстрируют – оккупанты понимают крах своей армии после того, как украинские войска получат всю необходимую военную технику от Запада. Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российская оккупационная армия продолжает создавать оборонительные рубежи на захваченных территориях. Враг боится контрнаступления ВСУ.

"Они продолжают строить фортификационные сооружения, оборонительные рубежи. С чем это связано? Связано это с тем, что враг очень боится контрнаступления", - объяснил ситуацию Дмитрашковский.

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Также Алексей Дмитрашковский подчеркнул, что войска РФ ожидают краха своей армии после того, как в Украину поступит вся необходимая военная техника, которую должен поставить Запада. Такой вывод сделан на основе актуальных перехватов разговоров оккупантов.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ.

По словам Данилова, все решится в последний момент. Украина располагает несколькими сценариями проведения военной операции.

В Bloomberg опубликовали материал, в котором предполагается, что ВСУ пойдут в контрнаступление в мае, причем сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы поставить под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" российских оккупантов в Крым.

В Институте изучения войны полагают, что Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, в Бахмут перебросили воздушно-десантные войска для того, чтобы попытаться сдержать возможную контратаку украинских сил.

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