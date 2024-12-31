Путина из Кремля вынесут вперед ногами: может ли быть раскол в России - Яковенко

В момент, когда Путин назначит преемника, он превратится в "хромую утку".

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Яковенко описал, может ли Путин готовить себе преемника / сайт Кремля, скрин

Что сказал Яковенко:

Путин не допустит никаких преемников

Когда Путин назначит преемника начнутся перебежки в кремлевской верхушке

Российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко в интервью Главреду ответил на вопрос, возможны ли предпосылки для раскола в Кремле через несколько лет.

По его словам, в поле зрения преемника у Путина нет. Несмотря на то, что в инфопространстве звучат разные фамилии, сложно предположить, кто бы мог реально им стать.

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"Думаю, любой человек, которого публично назовут преемником Путина, окажется либо в тюрьме, либо с ним что-то случится. Конечно, никакого преемника у Путина нет и быть не может. В момент, когда Путин даже назначит преемника, он превратится в "хромую утку". И тогда начнутся перебежки в кремлевской верхушке. Будет создан альтернативный двор, вокруг которого начнет концентрироваться челядь. Для Кремля этого нельзя допустить", - говорит эксперт.

Как объясняет Игорь Яковенко, сам Путин тоже прекрасно понимает, что никакого преемника у него быть не может.

"Потому что как только он передаст кому-то власть, этот кто-то немедленно станет ногами ему на голову и начнет топтать, вырывать последние волосы, обвиняя во всех грехах. При таком сценарии Путин в конце концов будет либо убит, либо отправлен в Гаагу. Или же просто сядет в тюрьму в России. Но, скорее всего, будет убит", - убежден медиаэксперт.

Кроме этого, по мнению Яковенко, диктатор Путин очень хорошо знает, как устроена российская власть. Нельзя исключать того факта, что никто не сохранит ему жизнь.

"К тому же нет никаких шансов на то, что Путин уступит власть добровольно. Поэтому никакого преемника не будет. Путина из Кремля вынесут или вперед ногами, или же частями - если случится что-то вроде ликвидации. Как было при Обаме, когда уничтожили террориста №1 Бен Ладена", - резюмировал Яковенко.

Конец режима Путина - последние новости

Ранее Главред рассказывал о сценарии для Путина в РФ. Большинство путинской верхушки ненавидит Путина лютой ненавистью, убежден медиаэксперт Игорь Яковенко.

Кроме этого, для Кремля "потеря" Сирии стала болезненным ударом. Ситуация для России может ухудшиться, считает эксперт Илия Куса.

Более того, согласно рейтингу Politico Playbook, Путин - среди крупнейших неудачников 2024-го. В этой рубрике авторы оценивают политических игроков, события или организации, определяя тех, кто получил успех или понес потери за определенный промежуток времени. Дела Путина и его армии на фронте в Украине идут плохо.

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Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951, Москва) - российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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