"Оба варианта неизбежны": режим в РФ разрушится в 2 случаях - Яковенко

Тяжелое военное поражение России пока не просматривается, но есть факторы, которые могут к нему привести.

https://glavred.info/world/oba-varianta-neizbezhny-rezhim-v-rf-razrushitsya-v-2-sluchayah-yakovenko-10626548.html Ссылка скопирована

Режим в РФ разрушится в 2 случаях, отмечает Яковенко/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кратко:

Режим в стране-агрессоре России разрушится в 2 случаях

Пока не просматривается поражение РФ в войне, но есть факторы, которые могут к этому привести

Режим в стране-агрессоре России может разрушиться в двух случаях - если произойдет тяжелое военное поражение РФ или физическая смерть российского диктатора Владимира Путина.

Оба варианта в конечном счете неизбежны. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко в интервью Главреду.

"Безусловно, все войны когда-то заканчиваются, а режимы, в том числе и фашистские диктатуры, падают. Но, как известно из истории, режимы рушатся только в двух случаях: тяжелое военное поражение или физическая смерть диктатора. Оба варианта в конечном итоге неизбежны. Другой вопрос, когда это произойдет, и как будет выглядеть", - отметил он.

По словам Яковенко, если говорить о сценарии физической смерти диктатора, здесь все более-менее понятно, и можно перечислить множество вариантов. А вот тяжелое военное поражение пока не просматривается.

"В тумане войны разглядеть его (тяжелое физическое поражение РФ - ред.) сейчас невозможно. Но даже без утопий можно сказать, что к тяжелому военному поражению России может привести, например, существенное увеличение объемов военной помощи со стороны Запада. Это возможно даже при Трампе", - сказал журналист.

Кроме того, Украина занимается разработкой собственных вооружений, подчеркнул Яковенко. Он отметил, что уже все видели, как применяются дроны - серьезное оружие XXI века, которое продолжает совершенствоваться. Он напомнил, что Украина, не имея своего военно-морского флота, морскими дронами в значительной степени уничтожила российский Черноморский флот.

"Возможно, будут и другие военные разработки, которые повлияют на ход событий. Новые разработки непросто прогнозировать даже военным экспертам. Например, кто мог в реальности, а не в фантастическом фильме, представить, что спецслужбы Израиля уничтожат значительную часть боевиков Хезболлы с помощью пейджеров? Предполагаю, что такие технологии могли бы быть применены и против России. Никаким законам физики такая спецоперация не противоречит. Впрочем, понятия не имею, насколько спецслужбы и Вооруженные силы Украины сегодня к этому готовы", - сказал Яковенко.

По его словам, к тому же не исключен вариант с операцией Соединенных Штатов Америки, которые неплохо умеют уничтожать главарей преступных группировок.

"По приказу Обамы был ликвидирован Бен Ладен, а по указанию Трампа американцы уничтожили одного из лидеров Ирана и Стражей Исламской революции Сулеймани. Спецоперация по уничтожению Путина не просматривается, но это не значит, что она не будет просматриваться, например, в 2026 или 2027 году. Такая возможность остается всегда", - отметил журналист.

Он сказал, что в целом можно назвать несколько версий завершения войны за счет поражения России.

"Сейчас они не просматриваются, но это не значит, что ситуация в дальнейшем не будет меняться. Нельзя забывать, что иногда события происходят внезапно. Вероятность военного поражения России всегда остается. Более того, я думаю, что эта вероятность в том или ином варианте неизбежна. Другой вопрос - как и когда это произойдет", - подытожил Яковенко.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, что ждет Украину и Россию в 2025 году:

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что армия РФ продвинулась на Курщине - в ISW рассказали подробности. Украинские военные продолжают проводить атаки.

Также ранее сообщалось, что воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона. Ранее никому не удавалось поразить воздушную цель с помощью ударного морского дрона.

Напомним, по словам, представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев, россияне стремятся достичь окрестностей Харькова. Армия страны-агрессора России стремится достичь окрестностей Харькова или хотя бы села Липцы.

Читайте также:

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред