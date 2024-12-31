Впервые в мире: воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона

Ранее никому не удавалось поразить воздушную цель с помощью ударного морского дрона.

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Долететь до аэродрома базирования удалось лишь одному из пораженных вертолетов РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Что сообщили в ГУР:

Спецназовцы провели операцию в Черном море

В результате удара украинских дронов уничтожен один вражеский вертолет

Еще один Ми-8 был поражен воинами ГУР

31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" осуществили историческую операцию по поражению российского вертолета Ми-8.

Удалось реализовать это украинским разведчикам с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

видео дня

Как сообщило ведомство в Telegram, это произошло во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео поражения вражеского Ми-8:

В результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" один Ми-8 был уничтожен, а еще один такой же вертолет страны-агрессора России получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Дрон Magura / Инфографика: Главред

Операции ГУР против России - что известно

Недавно, как писал Главред, в РФ был уничтожен склад, на котором хранились детали для изготовления дронов типа "Shahed-136". Общие убытки от разрушительного пожара составляют около 16 миллионов долларов.

Накануне также аэроразведчики Департамента активных действий ГУР обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб, после чего по нему был нанесен ракетный удар.

Ранее в ГУР МО сообщили, что украинские военные с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили или повредили 15 кораблей и судов РФ. Черноморский флот РФ полностью заблокирован.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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