Взрывы в Киеве и баллистическая угроза: враг атакует Украину ракетами и дронами

Угроза применения баллистического вооружения остается по всей территории Украины.

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В опасности все регионы Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

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Оккупанты атакуют Украину ракетами и дронами

В столице прогремели взрывы

На Сумщине зафиксирован ракетный удар

Утром 31 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами на ракетами. По состоянию на 08:10 в Воздушных Силах Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всем украинским регионам, а также движение ударных БПЛА.

Тем временем в столице прогремели взрывы. В КГВА заявили о работе ПВО, а затем сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы.

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"По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Также о вражеском ударе сообщают в Сумской областной военной администрации. Известно о повреждении 12 многоэтажных жилых домов, двух образовательных учреждений, разрушены отдельные объекты инфраструктуры.

"Сегодня, 31 декабря враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества", - пишут представители ОВА.

В Воздушных Силах Украины в 08:27 предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Угроза ударов ракетами и дронами все еще не миновала.

Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Атаки России на Украину - последние новости

Ранее сообщалось, что страна-агрессор перешла к новой тактике обстрелов Украины и начала наносить удары с помощью дальней и тактической авиации, а также использовать различные типы крылатых и баллистических ракет и БПЛА.

Накануне, как писал Главред, в ЦПД предупредили, что Россия настроена продолжать террор Украины, в том числе гражданское население и энергетическую инфраструктуру. Для этого враг еще с лета создавал запас ракет для обстрелов.

Недавно в Николаеве прозвучала серия взрывов. Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким тогда сообщил, что в результате обстрела "шахедами" произошел пожар.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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