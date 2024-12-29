РФ может готовить новую массированную атаку: украинцам назвали вероятную дату

Враг будет рассчитывать, что в праздники наши системы ПВО расслаблены.

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Массированная атака по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Главное со слов эксперта:

РФ может нанести ракетный удар на Новый год

Оккупанты любят символизм

Россияне накопили около 1500 тыс. ракет

Существует большая вероятность, что на Новый год и в ближайшие дни армия страны-агрессора России может попытаться наносить ракетные удары по Украине. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Мы - Украина".

По его словам, оккупанты любят символизм. В частности, об этом свидетельствует ракетный обстрел на Рождество, 25 декабря.

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"Враг будет рассчитывать, что в праздники наши системы ПВО расслаблены, морально теряют бдительность, потому что по расчету россиян, общаются с семьями, праздничные мероприятия. Но это формальная теория россиян - на самом деле бдительность есть и будет... Праздники к сожалению, для нас будут опасными", - сказал он.

Тимочко также напомнил заявление украинской разведки о том, что россияне накопили около 1500 тыс. ракет.

Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в течение уходящей недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, примерно 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет различных типов.

В разведке Министерства обороны Великобритании сообщили, что Россия применила новую многовекторную стратегию во время ракетной атаки по Украине в ночь с 12 на 13 декабря. Страна-агрессор наносила удары с помощью дальней и тактической авиации, а также использовала различные типы крылатых и баллистических ракет и БпЛА.

Кроме того, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что страна-агрессор Россия настроена продолжать террор Украины, в частности гражданского населения и энергетической инфраструктуры. Для этого враг еще с лета создавал запас ракет для обстрелов.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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