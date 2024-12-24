Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Масштабная атака России на АЭС: почему МАГАТЭ бьют тревогу - какие последствия ударов

Даяна Швец
24 декабря 2024, 20:14
585
Удары РФ по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, непосредственно угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы.
Масштабная атака России на АЭС: почему МАГАТЭ бьют тревогу - какие последствия ударов
МАГАТЭ оценило последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем речь:

  • МАГАТЭ оценило последствия атак РФ и оценило новые вызовы
  • МАГАТЭ осудило российские обстрелы критической инфраструктуры

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку состояния энергетической инфраструктуры, которая играет ключевую роль в обеспечении работы украинских атомных электростанций. В ходе работы были выявлены значительные повреждения на электрических подстанциях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

видео дня

"Удары России по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, непосредственно угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Очень важно привлекать международных экспертов для фиксации последствий фактического повреждения энергетической инфраструктуры, определенной как ключевой для безопасной работы АЭС. Скоординированность действий между украинской стороной и международными партнерами направлена на возможность снижения рисков ядерных инцидентов в условиях военной агрессии России против Украины", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Вместе с представителями НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и Госинспекции ядерного регулирования Украины, специалисты МАГАТЭ зафиксировали последствия обстрелов, состояние восстановительных работ, а также проверили пропускную способность поврежденных объектов.

Министерство энергетики сообщило, что 12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую российские атаки на критическую инфраструктуру. Однако уже на следующий день, 13 декабря, Россия осуществила очередной массированный обстрел.

Удары РФ по Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, сегодня, 24 декабря, РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге. На месте работают экстренные службы.

Впоследствии стало известно, что, к сожалению, есть жертвы - людей ищут под завалами. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о поврежденном жилом доме.

По данным Defense Express, атаки могут участиться, ведь РФ удвоила производство дронов. Страна-агрессор смогла добиться темпов производства дронов-камикадзе Shahed-136 на уровне 2000 единиц в месяц.

Последние новости о войне в Украине:

Что такое МАГАТЭ?

Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в том числе ядерное оружие, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ ПВО АЭС ЧАЭС ХАЭС МАГАТЭ Южно-Украинская АЭС Чернобыльская АЭС Запорожская АЭС Ровенская АЭС энергетика электроэнергия Масштабная ракетная атака на энергетику Чигиринская АЭС
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

19:42Синоптик
ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

19:37Украина
Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

19:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

Незабываемая неделя чудес: какие три знака Зодиака получат шанс на счастье

Незабываемая неделя чудес: какие три знака Зодиака получат шанс на счастье

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

Последние новости

20:45

Российскую актрису Татьяну Лазареву приговорили к шести годам колонии

20:34

Едва покрывают потери: Россия поставила в этом году 24 боевых самолета

20:14

Масштабная атака России на АЭС: почему МАГАТЭ бьют тревогу - какие последствия ударов

20:01

О США и Гренландии: что задумал Трампмнение

19:45

Селезнев раскрыл новый план РФ: для чего на самом деле они хотят форсировать Днепр

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:43

Женщина объяснила, почему она берет плату за рождественский ужин с членов семьи

19:42

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

19:37

ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

19:23

Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

Реклама
19:07

Легендарный футболист скоро станет отцом в первый раз

18:40

Масштабные санкции против "теневого флота" России: в СМИ раскрыли новые планы Байдена

18:11

"Нонсенс": в ОП резко отреагировали на позицию Фицо и Орбана по Украине

18:09

Людей ищут под завалами: РФ цинично атаковала Кривой Рог, есть жертвыФото

18:04

Арсен Мирзоян признался, что был против отношений с Тоней Матвиенко

17:30

"Неволя и тьма проигрывают": Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества

17:10

Нагар быстро отпадет: хозяйка раскрыла гениально простой секрет, как отмыть противень

16:55

Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд

16:31

Поздравления с Сочельником: красивые слова и картинки для близких

16:27

Падение после исторического максимума: сколько стоит валюта в Украине

16:16

Миллионная армия КНДР может оказаться на стороне России: эксперт предупредил об угрозах

Реклама
16:15

"Война никому не пошла на пользу": Сергей Притула рассказал про ссоры в браке

16:13

Прямо на Сочельник: РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге - деталиВидео

15:59

Как очистить историю на телефоне Андроид: гениальный фокус удивит результатом

15:48

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

15:44

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

15:25

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до конца войны - Чернышев

14:57

После заявления о "голодных украинках": скандального профессора накажут - детали

14:18

Будет лить дождь, ударит температура +12: Украину зацепит мощный циклон

14:15

"Агрессор достиг цели": в Эстонии сделали важное заявление о войне в Украине

14:12

Звезда Вечернего Квартала рассказал про свадьбу и главный повод для гордости

13:59

В Сети "гуляет" фейк о снижении мобилизационного возраста: в Раде и НГУ его опровергли

13:57

Что одеть на день рождения: модный и стильный образ поразит воображение

13:24

Оккупанты пытаются окружить ВСУ: ситуация возле Макаровки сложная - Волошин

13:12

В оккупированном Бердянске могли взорвать автомобиль топ-коллаборанта

12:38

"Война в Украине закончится в 2025 году": Орбан заявил о двух сценариях

12:35

Новость о здоровье Короля Чарльза расстроила его подданных

11:58

"Вечному" фонарику нипочем долгие отключения: как быстро и легко сделать лампу

11:50

В 2025 году решится судьба войны у Украине: Влад Росс назвал месяцВидео

11:47

"Мой проект": Арестович заявил, что он "назначил" Залужного главнокомандующимВидео

11:25

Астролог Влад Росс рассказал, для чего будет благоприятен 2025 год

Реклама
11:07

Киев предлагает ЕС прекратить поддержку беженцев, чтобы вернуть их домой - El Pais

10:45

Билла Клинтона срочно госпитализировали: что случилось

10:38

Будут ли отключать свет на Рождество: украинцам дали ответВидео

10:38

Британские войска могут приехать в Украину для обучения ВСУ - The Times

09:58

Чем отмыть тротуарную плитку: на удивление простой и эффективный способ

09:56

Российское судно со стратегическим грузом затонуло после взрыва: деталиВидео

09:30

Атака дронов по аэродрому в Миллерово: в Forbes назвали возможную цель

09:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Стрельцам - огромное везение, Тельцам - прибыль

09:25

2000 "шахедов" в месяц: РФ удвоила производство дронов - Defense Express

08:20

Евросоюз намерен изготовить для Украины миллионы боеприпасов – еврокомиссар

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять