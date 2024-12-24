Масштабная атака России на АЭС: почему МАГАТЭ бьют тревогу - какие последствия ударов

Удары РФ по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, непосредственно угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы.

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МАГАТЭ оценило последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем речь:

МАГАТЭ оценило последствия атак РФ и оценило новые вызовы

МАГАТЭ осудило российские обстрелы критической инфраструктуры

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку состояния энергетической инфраструктуры, которая играет ключевую роль в обеспечении работы украинских атомных электростанций. В ходе работы были выявлены значительные повреждения на электрических подстанциях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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"Удары России по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, непосредственно угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Очень важно привлекать международных экспертов для фиксации последствий фактического повреждения энергетической инфраструктуры, определенной как ключевой для безопасной работы АЭС. Скоординированность действий между украинской стороной и международными партнерами направлена на возможность снижения рисков ядерных инцидентов в условиях военной агрессии России против Украины", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Вместе с представителями НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и Госинспекции ядерного регулирования Украины, специалисты МАГАТЭ зафиксировали последствия обстрелов, состояние восстановительных работ, а также проверили пропускную способность поврежденных объектов.

Министерство энергетики сообщило, что 12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую российские атаки на критическую инфраструктуру. Однако уже на следующий день, 13 декабря, Россия осуществила очередной массированный обстрел.

Удары РФ по Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, сегодня, 24 декабря, РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге. На месте работают экстренные службы.

Впоследствии стало известно, что, к сожалению, есть жертвы - людей ищут под завалами. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о поврежденном жилом доме.

По данным Defense Express, атаки могут участиться, ведь РФ удвоила производство дронов. Страна-агрессор смогла добиться темпов производства дронов-камикадзе Shahed-136 на уровне 2000 единиц в месяц.

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Что такое МАГАТЭ? Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в том числе ядерное оружие, сообщает Википедия.

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