История сейчас не знает таких случаев: ВСУ провели уникальную операцию - эксперт

Украина и Вооруженные силы совершили прорыв, считает аналитик.

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Украина осуществила уникальную операцию / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Мусиенко:

ВСУ впервые провели атаку исключительно с помощью роботизированных систем

В будущих штурмах Украина будет нуждаться в меньшем количестве личного состава

Силы обороны Украины провели совершенно уникальную операцию. Речь идет о первом полностью роботизированном бое без привлечения пехоты.

В чем заключается успех объяснил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала "Мы - Украина".

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"Чем больше мы будем использовать роботизированных систем, чем больше мы будем задействовать их в боевых действиях, тем меньше это будут делать люди, тем меньше это потребует личного состава. А если потребует, то личный состав может находиться где-то дальше, чем находятся роботы", - акцентировал эксперт.

Эксперт не отрицает, что пока об идеальности операции говорить не стоит, ведь всегда есть над чем работать.

Однако, несмотря на все, по словам Мусиенко, безусловно, "это технологический прорыв" на поле боя.

"Это беспрецедентно. В принципе, история сейчас не знает случаев, когда исключительно роботизированные системы шли бы в штурм. Конечно, при поддержке людей, но именно роботизированные системы. Поэтому здесь Украина и Вооруженные силы действительно совершили прорыв", - констатировал Мусиенко.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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