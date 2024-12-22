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ВСУ и войска РФ продвинулись на важном направлении: в США раскрыли детали

Андрей Ганчук
22 декабря 2024, 11:01
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Российские войска на Покровском направлении используют во время штурмов гражданские автомобили.
ВСУ, Покровское направление
Силы обороны проводят контратаки в направлении Покровска - ISW / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, DeepState

Что происходит на Покровском направлении:

  • Есть продвижение как ВСУ, так и оккупантов
  • Враг штурмует на гражданских автомобилях
  • ВСУ контратакуют в направлении Покровска

Силы обороны Украины и российские оккупанты достигли продвижения на разных участках юго-западнее Покровска. Враг испытывает дефицит военной техники и использует для штурмов гражданские автомобили. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

Продвижение ВСУ

В сводке ISW говорится о том, что согласно кадрам геолокации, которые были опубликованы 20 декабря, Силы обороны восстановили контроль над позициями в южной части Песчаного (юго-западнее Покровска).

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Где продвинулись войска РФ

Как утверждает один из российских военных пропагандистов, оккупанты продвинулись в направлении дороги 0515 Яснове-Константинополь к югу от Покровска, к югу от Покровска возле Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоалексеевки и Нового Труда; а также юго-западнее Покровска возле Новоелизаветовки, Новооленовки, Нововасиловки, Волкового, Песчаного, Соленого и Украинки.

Также он добавил, что ВСУ контратакуют в направлении Покровска.

Оккупанты применяют в штурмах гражданские авто

Россияне испытывают дефицит бронетехники, поэтому в рамках штурмов они уже используют гражданские автомобили. Подобный штурм они недавно провели в направлении Покровска. Возможно, там у врага острый недостаток бронетехники и танков.

Кроме того, в сводке аналитиков указано, что военное командование РФ систематически демонстрирует готовность терять значительное количество бронетехники, но в то же время продолжать медленное и изнурительное продвижение на фронте.

Покровск Инфографика
Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, российские войска продвигаются на Кураховском направлении. Враг продвинулся там на некоторых участках фронта и пытается брать Курахово в кольцо.

На Покровском направлении ситуация тяжелая, сказал танкист 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Цыган". Оккупанты продолжают продвигаться. По его мнению, скоро в Покровске начнутся городские бои.

Войска РФ готовятся к новым штурмам в направлении Херсона, считает представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Оккупанты вновь попытаются форсировать Днепр и закрепиться на островах.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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