Скоро начнутся городские бои: боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Покровском

Каждый день оккупанты продвигаются вперед. До города осталось шесть километров.

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Боец "Цыган" рассказал о ситуации на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, скриншот

Кратко:

Армия РФ целенаправленно идет вперед

Скоро начнутся бои в Покровске

Началось сражение за Нововасиловку

Российская оккупационная армия продолжает двигаться на Покровском направлении. Очень скоро в городе начнутся бои. Об этом сказал танкист 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Цыган" в комментарии AFP.

"С каждым днем они все продвигаются и продвигаются. На километр как минимум, то есть уже здесь осталось километров шесть", - сказал он.

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По его словам, во время боевого задания не приходится думать о смерти — "едешь, как на работу".

"Скоро начнутся городские бои. Будет, не знаю, что дальше. А тут в городе очень тяжело", — добавил боец.

В свою очередь, боец ВСУ с позывным "Мучной" рассказал, что на Покровском направлении российские войска приступили к штурму Песчаного и уже смогли выйти на его окраины. Сейчас этот район — главное направление удара ВС РФ.

"Также россияне атакуют по флангам, и уже началось сражение за Нововасиловку. Также ВС РФ контратакуют и залетают в северную часть н.п. Даченское и уже имеют закрепление", - добавил боец.

По его словам, для стабилизации Покровского направления нужны дополнительные резервы. Эти люди должны быть мотивированы на борьбу, в не просто "бусифицированы".

Новоасиловка на карте / deepstatemap

"Одновременно с этим, южнее противник совершил прорыв, который является охватом с юга Новооленовки и с севера Украинки. К обоим этим селам [россияне] вышли к окрестностям, сейчас за них начнутся бои. Наступать враг будет здесь жестко, для этого он восстановил свои силы и уже ставит целью захватить эти два населенных пункта", - рассказал военный.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Российские военные оккупировали село Сонцовка Донецкой области. О захвате армией РФ населенного пункта в ночь на 18 декабря сообщили аналитики проекта DeepState. Россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

17 декбаря аналитики DeepState сообщили, что военные РФ захватили Анновку и продвинулись вблизи еще восьми населенных пунктов.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что оккупационная армия прорвалась за Кураховское водохранилище, что создало новую угрозу для украинской группировки на этом участке фронта.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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