ВСУ могут окружить: враг хочет перерезать важную трассу на Донетчине - Попович

Что сказал Попович:
- Враг зашел за Кураховское водохранилище
- В опасности трасса Запорожье-Донецк
- ВСУ могут оказаться в оперативном окружении
Оккупационная армия страны-агрессора России прорвалась за Кураховское водохранилище, что создало новую угрозу для украинской группировки на этом участке фронта. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный обозреватель Денис Попович.
По его словам, прорыв врага дает ему шанс спуститься к трассе Запорожье-Донецк, на которой непосредственно расположен именно город Курахово. Кроме этого противник может подняться с юга от Зеленовки до Улаклы.
Попович прогнозирует, что перерезание трассы в любом месте, даже возле Большой Новоселки, будет означать взятие армией РФ украинских сил в оперативное окружение.
"Враг постепенно продвигается, и, очевидно, не стоит доводить до ситуации, когда перерезание трассы станет фактом и придется выводить наши войска через поля", - добавил обозреватель.
Наступление РФ на Кураховском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".
Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.
Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.
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Кто такой Денис Попович?
Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".
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