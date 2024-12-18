ВСУ могут окружить: враг хочет перерезать важную трассу на Донетчине - Попович

Если врагу удастся реализовать задуманное, украинским военным придется отступать через открытые поля.

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Враг уже прорвался за Кураховское водохранилище / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Попович:

Враг зашел за Кураховское водохранилище

В опасности трасса Запорожье-Донецк

ВСУ могут оказаться в оперативном окружении

Оккупационная армия страны-агрессора России прорвалась за Кураховское водохранилище, что создало новую угрозу для украинской группировки на этом участке фронта. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, прорыв врага дает ему шанс спуститься к трассе Запорожье-Донецк, на которой непосредственно расположен именно город Курахово. Кроме этого противник может подняться с юга от Зеленовки до Улаклы.

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Попович прогнозирует, что перерезание трассы в любом месте, даже возле Большой Новоселки, будет означать взятие армией РФ украинских сил в оперативное окружение.

Курахово / Инфографика: Главред

"Враг постепенно продвигается, и, очевидно, не стоит доводить до ситуации, когда перерезание трассы станет фактом и придется выводить наши войска через поля", - добавил обозреватель.

Наступление РФ на Кураховском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".

Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.

Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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