Ситуация в Курахово осложнена, враг доминирует в живой силе - ОСГВ "Хортица"

Противник проводит активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

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Ситуация в Курахово осложнена / Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Генштаб ВСУ

Что сказали в ОСГВ "Хортица":

Курахово находится под контролем ВСУ

Противник стремится выровнять линию фронта

Курахово (Донецкая область) находится под контролем Вооруженных сил Украины. Ситуация в городе осложнена из-за существенного превосходства россиян в живой силе. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Скажу сразу, что на Кураховском направлении этот город (Курахово, - ред.) находится под контролем ВСУ. Однако враг не оставляет попыток. Наши военные ведут активные боевые действия за удержание позиций. Ситуация конечно осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе", - рассказал Волошин. видео дня

Он добавил, что противник проводил активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. В частности наблюдается сосредоточение резервов личного состава на всем направлении и вблизи города. К атакам россияне привлекли:

90 танковую дивизию;

20 мотострелковую дивизию;

5 и 110-ю мотострелковые бригады.

"Для противника на этом направлении важно выровнять линию фронта. Ведь это даст возможность ему как перегруппироваться, так и вывести некоторые подразделения на восстановление, затем их сосредоточить для дальнейшего наступления на этом участке", - пояснил спикер ОСГВ "Хортица".

Ситуация на фронте - последние новости

Сейчас ситуация на фронте крайне сложная, уже в ближайшие дни Купянск на Харьковщине может во второй раз почувствовать оккупацию. Такое мнение высказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Российские захватчики не оставляют попыток прорваться в Покровск. Сейчас боев в городе и его окрестностях нет. Однако это направление остается одним из самых горячих. На обновленной карте Deep State изображено, что Силам обороны Украины удалось отбросить российские силы у Песчаного, расположенного в 7 километрах от Покровска.

На Запорожском направлении в районе Гуляйполя оккупанты проводят активную разведку. Кроме этого, агрессоры перебрасывают сюда подкрепление из оккупированного Крыма. Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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