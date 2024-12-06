Украинский город под угрозой оккупации: в ВСУ очертили опасную ситуацию

По мнению командира, Херсону, кроме обстрелов, пока повторная оккупация не грозит, а другой украинский город в опасности.

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Ситуация на фронте крайне сложная / Коллаж: Главред, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Коротко:

Купянск во второй раз может оказаться под оккупацией

Армия РФ готовит операцию на Херсонщине

Сейчас ситуация на фронте крайне сложная, уже в ближайшие дни Купянск, что на Харьковщине, может во второй раз почувствовать оккупацию. Такое мнение высказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Еспресо".

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Он вспомнил, что враг уже вполне серьезно готовит операцию на Херсонщине.

"По крайней мере с целью взятия под контроль всех Днепровских островов, которые все это время с осени 2022 года были под нашим контролем... Но кажется, что Херсону, кроме обстрелов, пока повторная оккупация не грозит. А вот другому городу, освобождению которого мы так радовались, уже угрожает. Город Купянск вполне может стать уже в ближайшие дни первым городом Украины, который почувствует оккупацию во второй раз", - заявил Дикий.

Экс-командир "Айдара" напомнил, как Силы обороны освобождали Харьковскую область осенью 2022 года, как бежали враги, как ВСУ стояли километров на 20 восточнее, чем река Оскол, а теперь уже отражают вражеские атаки в пригородах Купянска, а один раз враг туда уже даже заезжал. Тогда защитники его выбили и сейчас пытаются удержать линию по реке Оскол.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские военные готовы к любому сценарию развития событий на южном направлении. Командование Сил обороны Юга имеет полную информацию о подготовке российскими войсками плавсредств, предположительно для форсирования Днепра.

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность наступления через Днепр, заявил, что подобный сценарий пока выглядит маловероятным. Он подчеркнул, что накопление 300 лодок, о котором идет речь, еще не свидетельствует о реальной способности оккупантов к масштабной операции.

Между тем военный обозреватель Денис Попович сообщал, если россияне смогут перерезать трассу Курахово - Запорожье в Донецкой области, украинские подразделения будут вынуждены отступать. Он также подчеркнул, что ситуация на Кураховском направлении остается крайне напряженной и постепенно ухудшается.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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