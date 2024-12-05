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"Я сожалею": Блинкен жестко ответил Лаврову по поводу Украины

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2024, 23:59
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Российский глава МИД распространял дезинформацию на заседании Совета ОБСЕ.
Лавров, Блинкен
Блинкен раскритиковал Лаврова / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, который на заседании Совета министров ОБСЕ распространял "цунами дезинформации". Лавров даже не захотел выслушать других министров. Об этом сообщает Укринформ.

"Я сожалею, что наш коллега, Лавров, покинул зал, не проявив вежливости выслушать нас так, как мы выслушали его. Конечно, наш российский коллега очень искусно погружает слушателей в цунами дезинформации. Я не стану подробно анализировать все, что он сказал, но отмечу лишь два момента", - сказал Блинкен.

Он акцентировал на том, что Путин хочет стереть Украину с карты. Путин еще в 2008 году на саммите НАТО сказал, что Украина не является государством, в 2014 году утверждал, что русские и украинцы - "один народ", а перед полномасштабным вторжением он назвал Украину "искусственным государством".

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"Вот о чем идет речь. И так было всегда. И именно поэтому мы должны решительно противостоять этому ... Суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и за нее", - подчеркнул Блинкен.

Завершение войны в Украине - главные новости

Напомним, будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов прекращения войны в Украине. Первый сценарий предусматривает замораживание войны с последующими переговорами, а второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории.

Также Трамп во время своей предвыборной кампании заявил, что может завершить войну за 24 часа, если Европа обеспечит финансирование. Он также намекнул на возможность использования замороженных российских резервов для достижения соглашения с Путиным.

Как сообщал Главред, главной целью России является политическое поглощение Украины, от которой агрессор никогда не откажется. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина имеет два варианта развития ситуации: либо сдаться, либо разгромить российскую армию.

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