"Есть иллюзия": Литва выдала важное заявление об окончании войны в Украине

Переговорная позиция Украины будет зависеть от силы на фронте.

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Война в Украине может быть решена только на поле боя / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот из видео

Война в Украине может быть решена только на поле боя. В том, что другого пути нет, убежден министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Громадське радіо.

Сила переговорной позиции Украины будет зависеть от того, насколько Украина будет мощной на фронте.

"Есть иллюзия, что мы не можем обеспечить Украину всем необходимым. И поэтому мы будто роемся в мусоре, выискивая пару сотен миллионов евро или долларов на поддержку Украины. Но, если вы посмотрите на... Афганистан и Ирак - мы потратили триллионы на эти войны. Поэтому, если сравнивать, сколько мы потратили на Украину, это мизер", - сказал министр.

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Он убежден, что единственными действующими гарантиями безопасности могут стать гарантии безопасности НАТО по статье 5.

Завершение войны в Украине - главные новости

Напомним, будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов прекращения войны в Украине. Первый сценарий предусматривает замораживание войны с последующими переговорами, а второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории.

Также Трамп во время своей предвыборной кампании заявил, что может завершить войну за 24 часа, если Европа обеспечит финансирование. Он также намекнул на возможность использования замороженных российских резервов для достижения соглашения с Путиным.

Как сообщал Главред, главной целью России является политическое поглощение Украины, от которой агрессор никогда не откажется. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина имеет два варианта развития ситуации: либо сдаться, либо разгромить российскую армию.

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