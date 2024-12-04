НАТО даст Украине все системы ПВО, которые могут предоставить – Рютте

По словам генсека НАТО, Кремль вновь пытается превращать зиму в оружие в войне против Украины

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Рютте пообещал Украине больше ПВО / Коллаж: Главред, фото: офис президента, Википедия

Что сказал Рютте:

Украина нуждается в защите энергетической инфраструктуры

Генсек не уточнил, какое количество новых систем предоставят

Члены НАТО поставят в Украину все системы противовоздушной обороны, которые могут предоставить. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на брифинге в рамках проведения двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе, пишет УНИАН.

Генсек подтвердил, что этот вопрос обсуждался на вечерней встрече Совета Украина-НАТО.

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Рютте сказал, что Украина имеет конкретные потребности в защите энергетической инфраструктуры, так как Кремль вновь пытается превращать зиму в оружие в войне против Украины.

"Как вы знаете, в мире мы не имеем каких-то избыточных поставок систем противовоздушной обороны. Это означает, что вы всегда должны быть уверены, что вы расставляете приоритеты. Но вчера вечером было четкое согласие на встрече, что помощь для Украины, особенно для этой инфраструктуры, должна быть приоритетом. И я уверен, что в ближайшие дни и недели союзники позаботятся о том, чтобы все, что они могут поставить в Украину, было поставлено", - подчеркнул Рютте.

При этом, генеральный секретарь не уточнил, какое количество новых систем и каких типов может быть предоставлено.

Как сообщал Главред, Марк Рютте говорил, что до поставок западными партнерами достаточного количества необходимой помощи Украина может отложить любые мирные переговоры со страной-агрессором РФ. В Альянсе хотят помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах.

Кроме того, Польша получит от союзников системы ПВО, которые будут защищать воздушное пространство стран-членов Альянса. Речь идет об усилении охраны с воздуха на границах с Украиной. В частности, в Польше будут защищать логистический хаб, через который осуществляется передача Украине помощи.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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