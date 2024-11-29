Франция поможет усилить ПВО Украины и ускорит отправку самолетов Mirage

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили усиление противовоздушной обороны и защиту жизни украинцев.

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Украине передадут самолеты Mirage / Коллаж: Главред, фото: ВВС Франции, Офис президента

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Зеленский договорился с Макроном об ускорении отправки Mirage в Украину

Президенты обсудили усиление ПВО и защиту жизни украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что "провел продуктивный разговор" с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Поблагодарил за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage", — написал Зеленский в Telegram.

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Глава государства также подчеркнул "важность приглашения Украины в НАТО, расширения дальнобойных возможностей" украинской армии.

/ Инфографика: Главред

По его словам, с лидером Франции было подробно обсуждено усиление противовоздушной обороны и защита жизни украинцев.

"Я подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО, расширения дальнобойных возможностей - не только как необходимой меры для противодействия российской агрессии, но и для приближения мира - и продолжения подготовки и оснащения украинских бригад как на территориях стран - членов Альянса, так и через развитие предложенной Францией идеи о тренировочных миссиях на территории Украины", — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Франция передаст Украине самолеты Mirage. Самолеты, которые передаст Франция, будут вооружены крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в апреле Украина получит Mirage 2000-5. Ударные возможности французских истребителей будут зависеть от количества доступных ракет.

Как сообщал Главред, ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню говорил, что Париж передаст Киеву боевые самолеты Mirage 2000 в январе-марте 2025 года.

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Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

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