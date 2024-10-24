В апреле Украина получит Mirage 2000-5, но есть проблема с ракетами - Forbes

Ударные возможности французских истребителей будут зависеть от количества доступных ракет.

https://glavred.info/ukraine/v-aprele-ukraina-poluchit-mirage-2000-5-no-est-problema-s-raketami-forbes-10608092.html Ссылка скопирована

Украина может получить в целом "несколько сотен" ракет SCALP-EG / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Вы узнаете:

Когда Украина получит первые самолеты Mirage 2000-5

Почему ВСУ придется рисковать французскими истребителями

До конца апреля 2025 года Украина должна получить первые французские истребители Mirage 2000-5. Однако то, сколько полетов для глубоких ударов сможет осуществить авиация после формирования подразделения Mirage 2000-5, будет зависеть больше от поставок ракет, чем от самих самолетов.

Как пишет Forbes, еще в июне президент Эммануэль Макрон намекнул, что самолеты будут оснащены лучшим французским оружием класса "воздух-земля", в том числе крылатыми ракетами SCALP-EG и управляемыми бомбами AASM Hammer.

видео дня

При этом точно неизвестно, сколько SCALP-EG и Storm Shadows уже было отправлено Францией и Великобританией. Также непонятно, сколько еще Киев может получить в ближайшие месяцы.

Самолет "Мираж" - что о нем известно / Инфографика: Главред

Журналисты предположили, что к 2022 году британские ВВС имели менее 1000 Storm Shadows, а французские силы — менее 700 SCALP-EG. По оценке издания, Украина может получить в целом "несколько сотен".

В то же время во Франции пытаются выпускать больше ракет. Производитель восстанавливает SCALP-EG, у которых закончился срок годности, для дальнейшей поставки Украине. Не исключено, что Франция получила старые ракеты от других стран и ремонтирует их для Киева.

Самолеты Су-24 и Mirage 2000-5 также совместимы с бомбами Hammer французского производства. Кроме того, Су-24 может нести новую управляемую бомбу украинского производства, которая должна работать и с Mirage 2000-5.

Однако значительной разницей между ракетами и бомбами является дальность. Hammer могут бить на расстояние примерно 64 километров — четверть расстояния, на которое способны Storm Shadow или SCALP-EG. То есть Су-24 или Mirage 2000-5 придется подлетать ближе к вражеской ПВО, чтобы нанести удар.

"Это рискованно и может привести к большим потерям", — резюмировали в Forbes.

Поставки истребителей Mirage 2000 Украине - последние новости

Украина в ближайшие месяцы получит от Франции самолеты Mirage 2000. Первые борта будут предоставлены уже в начале 2025 года. Об этом 19 октябрясообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню говорил, что Париж передаст Киеву боевые самолеты Mirage 2000 в январе-марте 2025 года.

Партия французских самолетов Mirage 2000-5, которую Украина получит в первом квартале 2025 года, будет состоять из трех единиц. Об этом 23 октября сообщили в издании La Tribune со ссылкой на собственные источники.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что самолеты оснастят так, чтобы украинские силы получили преимущество в воздушном пространстве над Россией.

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред