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Украина получит преимущество над РФ: Умеров раскрыл детали передачи Францией Mirage 2000

Руслана Заклинская
9 октября 2024, 23:13
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Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000 с вооружением, которое обеспечит преимущество в небе над Россией, заявил Рустем Умеров.
Украина получит преимущество над РФ: Умеров раскрыл детали передачи Францией Mirage 2000
Истребители Mirage 2000 будут оснащены так, чтобы Украина имела преимущество над РФ / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года. Самолеты оснастят так, чтобы украинские силы получили преимущество в воздушном пространстве над Россией. Об этом 9 октября сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона.

Умеров отметил, что провел встречу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Во время встречи министры обсудили детали передачи самолетов Mirage 2000.

"Мы обсуждали, какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику. В этом плане Франция будет нам передавать", - заявил министр обороны.

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По его словам, с французским коллегой также рассмотрели дополнительную помощь, которую Франция может предоставить Украине после передачи истребителей.

"Идем по графику. Надеюсь, что скоро будем иметь их у себя. Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество", - подчеркнул Умеров.

Украина получит преимущество над РФ: Умеров раскрыл детали передачи Францией Mirage 2000
Что известно о Mirage 2000 / Инфографика: Главред

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Передача Украине истребителей Mirage 2000 - что известно

Напомним, в начале октября министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000 в январе-марте 2025 года. Эти самолеты будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля.

Франция проводит модернизацию части Mirage 2000-5 для этой цели, вероятно, речь идет об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), которые уже были предоставлены Украине. Конкретные детали модернизации пока не раскрываются.

Как сообщал Главред, в первом квартале 2025 года Украина может получить французские истребители Mirage 2000, которые будут оснащены новыми средствами поражения для нанесения ударов по наземным целям и системами радиоэлектронной борьбы. По информации Forbes, украинские ВС будут использовать для этих самолетов французские боеприпасы, такие как крылатые ракеты SCALP-EG и планирующие бомбы Hammer.

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