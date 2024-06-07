Украинские пилоты будут летать на Mirage 2000: Макрон сказал, когда начнется обучение

Президент Франции не захотел называть количество поставленных самолетов и имена партнеров "ради эффективности".

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Франция подготовит пилотов и механиков для Mirage 2000-5 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Украинские пилоты и механики будут обучаться на французской территори для использования истребителей Mirage 2000-5, которые Франция передаст Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон подчеркнул, что пока не будет раскрывать новых подробностей о передаче Украине истребителей Mirage 2000, в частности количество самолетов, которые страна планирует поставить.

"Мы договорились о потребностях, теперь приоритет в том, чтобы начать формирование пилотов и механиков, потому что это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Речь идет о техническом обучении, которое будет происходить на нашей территории", - рассказал он. видео дня

Макрон добавил, что после начала обучения Франция определит, что именно страна может предоставить Украине. Он также отметил, что соответствующие дискуссии "уже начались несколько месяцев назад с несколькими нашими партнерами".

"Я не могу сказать больше. Мы всегда пытались сообщать о числах только тогда, когда мы уже передаем и когда это уже используется. Это эффективнее и не дает возможности нашим врагам воспользоваться этим", - подчеркнул Макрон.

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Встреча Зеленского с Макроном - вопрос отправки истребителей Mirage

Напомним, в четверг, 6 июня, президент Украины прибыл во Францию для встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Эта встреча продолжит конференцию в поддержку Украины, которая состоялась в Париже 26 февраля.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит в рамках нового пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5. Также Франция планирует подготовить бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек.

Как сообщал Главред, Макрон заявил, что Франция не хочет эскалации конфликта, но готова помочь Украине в обороне. Он планирует создать коалицию партнеров, которые предоставят Украине инструкторов для обучения.

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