'F-16 - приоритет': в ВС сделали неожиданное заявление об истребителях Mirage

Воздушные силы Украины рассчитывают, прежде всего, на истребители F-16, которые вскоре прибудут в Украину, заявил Илья Евлаш.

https://glavred.info/ukraine/f-16-prioritet-v-vs-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie-ob-istrebitelyah-mirage-10571330.html Ссылка скопирована

Mirage 2000 - это современные самолеты, но F-16 - приоритет / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/Илья Евлаш, airplane-pictures.net

Французские истребители Mirage 2000, которые Украина должна получить, являются современными самолетами, способными эффективно выполнять боевые задачи. Однако для Воздушных сил Украины приоритетом остаются F-16. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Спикер отметил, что Воздушные силы пока используют имеющиеся ресурсы для борьбы с угрозами со стороны РФ и в первую очередь рассчитывают на поставку истребителей F-16.

"Сейчас мы не комментируем заявлений иностранных руководителей, ждем, пока появятся заявления нашего высшего политического руководства. Мы используем те силы и средства, которые у нас есть. Однако сейчас мы рассчитываем, конечно, на F-16, это наш основной самолет, который вскоре прибудет в Украину и сможет эффективно выполнять боевые задачи", - подчеркнул Евлаш. видео дня

По его словам, Украина не исключает возможности получения других истребителей и систем в будущем.

"Как и все современные самолеты, Mirage 2000 может выполнять эффективно поставленные боевые задачи. Это могут быть воздушные и наземные удары. Самолет достаточно современный, однако F-16 остается приоритетом", - подчеркнул Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Приезд Зеленского в Париж - помощь Франции

Как сообщал Главред, в четверг, 6 июня, президент Украины прибыл во Францию для встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Эта встреча продолжит конференцию в поддержку Украины, которая состоялась в Париже 26 февраля.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит в рамках нового пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5. Также Франция планирует подготовить бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек.

Что известно о самолете Mirage / Инфографика: Главред

Также Эммануэль Макрон хочет создать коалицию по отправке западных инструкторов в Украину до приезда Владимира Зеленского в Париж. Они должны обучить укрїнських военных на месте.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред