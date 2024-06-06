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Франция передаст Украине уникальные боевые самолеты и будет обучать пилотов - Макрон

Юрий Берендий
6 июня 2024, 21:42
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Эммануэль Макрон отметил, что его страна готовится предоставить Украине французские самолеты Mirage 2000 и займется обучением украинских пилотов.
Франция передаст Украине уникальные боевые самолеты и будет обучать пилотов - Макрон
Франция приняла решение о передаче Украине самолетов Mirage 2000 / Коллаж Главред, фото: Офис президента, pixabay

Украина получит в рамках очередного пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5. Кроме того, Франция планирует подготовить полноценную бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

"Франция помогает украинцам противостоять, но мы не хотим эскалации. Если говорить очень конкретно, то завтра во время моей встречи с Зеленским мы собираемся начать новое сотрудничество, и мы предоставим Mirage 2000-5 и предложим обучить пилотов", - объявил Эммануэль Макрон, пока не уточняя количество.

Он также заявил о планах подготовить для Украины полноценную бригаду из украинских военных.

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"Задача состоит в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их, защищать свою землю" и сформировать "французскую бригаду. Президент Украины, его министр обороны призвал всех союзников быстрее готовить солдат. Мы должны спросить себя, является ли это фактором эскалации. Ответ - нет", - добавил Эммануэль Макрон.

Самолет Мираж Mirage инфографика
Что известно о самолетах Mirage / Инфографика: Главред

Истребители Mirage 2000 - что о них известно

Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.

Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Визит Зеленского во Францию - помощь Франции для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в четверг, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Эта встреча продолжит конференцию в поддержку Украины, которая состоялась в Париже 26 февраля.

Зеленский также планирует принять участие в мероприятиях во Франции в честь высадки союзных войск в Нормандии. Во время этой поездки он будет призывать членов НАТО принять решение о сбивании российских ракет над Украиной, сообщает Politico.

Французский президент Эммануэль Макрон стремится создать коалицию по отправке западных инструкторов в Украину до приезда Владимира Зеленского в Париж, пишет газета Le Monde.

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