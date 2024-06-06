Зеленский прибыл во Францию: какие "сюрпризы" подготовил Макрон

Ждать ли объявления нового пакета помощи и/или анонса об отправке войск в Украину? Читайте в сборном материале Главреда ниже.

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Зеленский уже в Париже - встретится с Макроном / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ОП

Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 июня, прибыл в Париж, где встретится с французским коллегой Эмманюелем Макроном. Встреча станет продолжением конференции в поддержку Украины в Париже 26 февраля.

Поездка Зеленского совпала с 80-летней годовщиной высадки союзников в Нормандии. Примечательно, что Париж не позвал на событие российского диктатора Владимира Путина, хотя и разрешил участие в мероприятиях российской делегации.

Ожидается, что 7 июня украинского лидера примет в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон. У Макрона запланирована также личная встреча с Джо Байденом по завершении торжеств.

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Что лидеры планируют обсудить и какие сюрпризы готовит сам Макрон - ниже в материале Главреда.

Что в планах Зеленского

Зеленский выступит перед Национальной ассамблеей Франции (это нижняя палата парламента) и проведет встречу с главой парламента Яэлем Браун-Пиве.

"Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", - говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

Зеленский прибыл во Францию - смотрите видео:

В пресс-службе Елисейского дворца говорится, что оба президента обсудят ситуацию на фронте и нужды ВСУ для ведения эффективной обороны - на фоне возобновившихся ударов РФ по энергетике Украины.

Сам Макрон еще за неделю до приезда Зеленского отмечал, что в ходе встречи желает объявить о шагах в поддержку Украины.

Ждать ли заявления об отправке войск Франции в Украину?

Как уже отмечалось, встреча Зеленского и Макрона в Париже 6 июня станет продолжением конференции 26 февраля, когда французский президент впервые публично допустил возможность отправки в Украину западных войск в случае прорыва армии России в Киев или Одессу.

И хотя само заявление Макрон не единожды корректировал и уточнял, вариант отправки в Украину французских инструкторов выглядит в прессе все реалистичнее.

Французские СМИ, в свою очередь, описывали усилия Макрона до приезда Зеленского уже собрать коалицию из желающих отправить в Украину - непосредственно в прифронтовую зону - своих инструкторов. Конечно, не речь идет о переброске войск НАТО.

Именно о создании этой коалиции Макрон якобы должен будет объявить во время встречи с украинским коллегой.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Франция готовит большой пакет финансовой помощи

Все та же газета LeMonde накануне писала, что Париж подготовил 650 млн евро в виде ссуд и пожертвований для поддержки критической, в частности энергетической, инфраструктуры Украины.

Первое соглашение предоставит 400 млн евро Французскому агентству развития до 2027 года, чтобы "расширить свою деятельность в Украине" - для оказания поддержки в энергетическом и транспортном секторах Украины.

Второе соглашение касается создания "фонда поддержки критической инфраструктуры" для поддержки французских компаниях. Средства направят на поддержку секторов, пострадавших от обстрелов России (например, с/х, здравоохранения, водоснабжения и т.д.).

Зеленский в Париже встретится не только с Макроном

Президент Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом на полях торжеств, посвященных событиям в Нормандии.

Оба президента обсудят ситуацию на поле боя и дальнейшую поддержку США.

Также отдельная встреча у Байдена по Украине состоится с Макроном. СМИ ожидают, что разговор будет касаться использования 300 млрд долларов российских активов в поддержку Киева.

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