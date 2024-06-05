Раскрыты ракеты для F-16, которые способны уничтожить аэродром 'Энгельс'

Первая партия западных истребителей F-16 прибудет в Украину летом.

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На применение F-16 для ударов по России нужно будет согласие передавших их стран / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Воздушные силы США

Ракеты AGM-158 JASSM дальностью от 300 до 950 км американского производства могут уничтожить такую вражескую цель как военный аэродром внутри России, отметил военный эксперт Роман Свитан.

В эфире 24 канала Свитан объяснил, что борта переданных Украине F-16 рассчитаны на AGM-158. Первые 6 истребителей смогут нести до 12 таких ракет, то есть по две на каждый самолет.

Аэродром Энгельс - одна из крупнейших военно-воздушных баз в России, которую используют под бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

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Также на территории объекта находится хранилище авиационного керосина.

Впрочем, на использование этих ракет все еще потребуется разрешение Соединенных Штатов, ведь речь идет не о приграничной зоне, включая Белгородскую и Курскую области, а о расстоянии в 1,2 тысячи км от Киева.

Также на применение этих ракет, как и самих F-16, требуется разрешение страны, которая их передает. Известно, что Бельгия запретила наносить подаренной авиацией удары по территории России, а вот Нидерланды такие атаки одобрили.

"Только представьте, какое там море авиационного керосина. Оно расположено в карстовых пещерах под Энгельсом. Если десяток AGM-158 JASSM зайдут в вентиляционные шахты или узлы подачи авиационного керосина хранилищ, то Волга изменит русло, а базы "Энгельс" не останется. Много вопросов по Саратову, окна и двери выбьет", - поделился Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

F-16 - когда в Украине

Страны-партнеры не разглашают конкретных дат передачи F-16, довольствуясь взамен приблизительным сроком - летом. Впрочем, речь идет лишь о первой партии американских самолетов.

Говоря о воздушных атаках ВСУ на аэродромы россиян, в США отметили, что никаких ограничений по этому поводу не давали - украинцы уничтожают вражеские самолеты над своей и российской территорией с начала полномасштабного вторжения.

В то же время Украина может применять крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP на 250 км. Сейчас их дальность ограничена, учитывая использование ВСУ старой советской авиации.

F-16 - основные характеристики / Инфографика Главреда

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