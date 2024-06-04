Удары ВСУ по авиации оккупантов на территории РФ: в Белом доме сделали заявление

Соединенные Штаты не запрещали ВСУ бить по боевой авиации оккупантов над территорией РФ, заявил на брифинге 2 вторник, 4 июня, представитель Белого дома Джон Кирби.
Кирби подчеркнул, что "никаких ограничений" по сбитию вражеских самолетов не было, даже если эти самолеты находятся не в воздушном пространстве Украины.
"Они (украинцы, - Главред) могут сбивать самолеты над территорией России, когда те представляют неизбежную угрозу, и они (украинцы, - Главред) это делают с начала войны", - отметил Кирби.видео дня
Украина начала использовать западное оружие по России - главное
Накануне США вслед за странами Европы разрешили Украине бить по территории России своим оружием. Правда, эти атаки ограничиваются только приграничными регионами РФ, откуда оккупанты ведут обстрел Харькова и наступают на Украину.
Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали позиции российских оккупантов в первые часы после получения соответствующего разрешения от Вашингтона.
По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности, установки HIMARS. Главред раскрыл впечатляющие потери россиян после прилетов американских снарядов.
Кто такой Джон Кирби
Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.
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