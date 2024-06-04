Удары ВСУ по авиации оккупантов на территории РФ: в Белом доме сделали заявление

Может ли Украина сбивать вражеские самолеты в российском воздушном пространстве? Джон Кирби ответил.

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Украина уже могла сбивать российские самолеты над Россией / Коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, скриншот: видео

Соединенные Штаты не запрещали ВСУ бить по боевой авиации оккупантов над территорией РФ, заявил на брифинге 2 вторник, 4 июня, представитель Белого дома Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что "никаких ограничений" по сбитию вражеских самолетов не было, даже если эти самолеты находятся не в воздушном пространстве Украины.

"Они (украинцы, - Главред) могут сбивать самолеты над территорией России, когда те представляют неизбежную угрозу, и они (украинцы, - Главред) это делают с начала войны", - отметил Кирби. видео дня

Украина начала использовать западное оружие по России - главное

Накануне США вслед за странами Европы разрешили Украине бить по территории России своим оружием. Правда, эти атаки ограничиваются только приграничными регионами РФ, откуда оккупанты ведут обстрел Харькова и наступают на Украину.

Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали позиции российских оккупантов в первые часы после получения соответствующего разрешения от Вашингтона.

По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности, установки HIMARS. Главред раскрыл впечатляющие потери россиян после прилетов американских снарядов.

Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Удары по России оружием США - какие ограничения / Инфографика Главреда

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