Украина мощно запустила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США

ВСУ могли использовать эти снаряды против российских целей на территории Украины.

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ВСУ мощно ударили HIMARS / коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

После того, как США дали разрешение на удары по территории страны-агрессора России Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, что в десятках километров к северу от российско-украинской границы.

Штаты обеспечивают украинцев высокоточными боеприпасами, в частности авиационными планирующими бомбами, крылатыми ракетами "Гарпун", ракетами M30/31 для высокомобильных ракетно-артиллерийских систем и ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса, передает издание "Forbes".

ВСУ могли использовать эти снаряды против российских целей на территории Украины. Однако, если они поразили бы объекты внутри России, Белый дом мог отказать в будущей помощи.

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Что известно о HIMARS / Инфографика: Главред

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Напомним, что США разрешили бить HIMARS по РФ. Администрация президента США Джо Байдена ослабила свою политику, связанную с ограничениями на удары для Украины американским оружием по территории России.

Украина получит дополнительные установки HIMARS. Министр обороны Германии отметил, что победа Путина в войне против Украины может поощрить другие автократические режимы, что будет угрожать безопасности Европы.

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