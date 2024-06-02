Украина мощно запустила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США

После того, как США дали разрешение на удары по территории страны-агрессора России Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, что в десятках километров к северу от российско-украинской границы.
Штаты обеспечивают украинцев высокоточными боеприпасами, в частности авиационными планирующими бомбами, крылатыми ракетами "Гарпун", ракетами M30/31 для высокомобильных ракетно-артиллерийских систем и ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса, передает издание "Forbes".
ВСУ могли использовать эти снаряды против российских целей на территории Украины. Однако, если они поразили бы объекты внутри России, Белый дом мог отказать в будущей помощи.
Что известно о Forbes
Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.
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Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.
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Напомним, что США разрешили бить HIMARS по РФ. Администрация президента США Джо Байдена ослабила свою политику, связанную с ограничениями на удары для Украины американским оружием по территории России.
Украина получит дополнительные установки HIMARS. Министр обороны Германии отметил, что победа Путина в войне против Украины может поощрить другие автократические режимы, что будет угрожать безопасности Европы.
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