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Прилетел HIMARS: в РФ ноют об ударе по 155-й бригаде, командир оккупантов ранен

Яна Ставская
28 февраля 2024, 20:11
155-я бригада российских морпехов понесла большие потери в войне с Украиной.
HIMARS, украинские военные
HIMARS снова ударил по оккупантам / Википедия, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Украинские артиллеристы во вторник, 27 февраля, успешно поразили ракетами место скопление сил 155-й отдельной мотопехотной бригады РФ в Еленовке, подтверждают кремлевские "военкоры".

Утверждается, что удар ВСУ был нанесен во время награждения отдельных военнослужащих бригады 155-й отдельной мотопехотной бригады, уже неоднократно "отличавшейся" большими потерями за период полномасштабного вторжения в Украину.

видео дня

Потери 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Украине

В начале ноября 2022 года появились сообщения о больших потерях в бригаде в боях в районе Павловки под Угледаром в Донецкой области. Военнослужащие бригады и российские пропагандисты написали открытое письмо, обращаясь к Путину, в котором утверждали, что за четыре дня потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" по вине командования — генерала Мурадова и Ахмедова, — и связанную с Министерством обороны РФ.

В начале февраля 2023 года 155-я бригада вновь понесла тяжелые потери в ходе наступления на Угледар. Видеозаписи, зафиксировавшие результат одного боевого столкновения, показывают около 30 уничтоженных российских боевых машин: 13 уничтоженных танков и 12 БМП - примерно половину комплектации танкового батальона РФ. Российские "военкоры" постарались возложить вину за тактические неудачи на высшее командование, в том числе снова на генерала Мурадова. Однако съемки которые демонстрировали российские силы, задействованные в неэффективных действиях, показывали, что 155-я бригада, похоже, составлена из плохо подготовленных свежемобилизованных солдат, пишет Википедия.

По предварительным данным пропагандистов, 19 оккупантов "задвухсотились", еще 12 числятся среди "трехсотых". Среди ликвидированных, в том числе, заместитель командира бригады Роман Кожухов, майор Александр Абилов, капитан Наиль Шахманов. Командир Михаил Гудков якобы ранен.

Прилетел HIMARS: в РФ ноют об ударе по 155-й бригаде, командир оккупантов ранен

Удар по российским оккупантам подтвердил и бывший украинский нардеп от партии Януковича, предатель и беглец Олег Царев. Коллаборант сразу же начал искать виновных среди российского командования.

"Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами HIMARS по нашим (российским - Главред) военнослужащим. Необучаемые. Подробностей не привожу, чтобы не радовать врага", - написал Царев.

Прилетел HIMARS: в РФ ноют об ударе по 155-й бригаде, командир оккупантов ранен

Потери России в Украине

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, около 350 000 человек погибли и ранены.

Точное количество ликвидированных и раненых российских оккупантов в войне с Украиной по состоянию на 27 февраля составляло 412 400 человек, сообщал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев.

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война в Украине ВСУ война России и Украины HIMARS
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