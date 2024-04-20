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Штаб врага взлетел на воздух: ракеты HIMARS обезглавили полк "элитных" войск РФ

Алексей Тесля
20 апреля 2024, 19:08
Командный пункт РФ разместили в двухэтажном административном здании в центральной части Бахмута.
HIMARS
По оккупантам в Бахмуте нанесен удар / Wikipedia, УНИАН

В оккупированном Бахмуте Донецкой области ракетами HIMARS был нанесен удар по командному пункту россиян из 331-го парашютно-десантного полка 98-й дивизии.

В результате удара уничтожены 8 офицеров российских оккупантов. Об этом в своем Telegram пишет военный журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, среди них были начальник разведки полка, начальник артиллерии, начальник связи полка, старший помощник начальника штаба полка.

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Цаплиенко добавил, что командный пункт РФ в Бахмуте разместили в двухэтажном административном здании в центральной части города.

Отметим, что в российских Telegram-каналах также публикуют информацию об ударе по штабу оккупантов в Бахмуте.

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Ситуация на фронте - последние новости по теме

Напомним, в захваченном Россией Луганске прогремели мощные взрывы. Удар был нанесен по машиностроительному заводу, который оккупанты используют для военных нужд. После взрывов на месте прилетов возник пожар, а над городом поднялся большой столб черного дыма.

Ранее Украина использовала беспилотники для атаки на воинскую часть россиян в городе Ковылкино в Мордовии. Атака была направлена на 590-й отдельный радиотехнический узел в/ч 84680, где расположен радиолокатор 29Б6 "Контейнер".

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 5 апреля в Ростовской области России прогремели взрывы, которые были слышны также в Энгельсе Саратовской области. Беспилотники атаковали военный аэродром в Ростовской области.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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