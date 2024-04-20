Штаб врага взлетел на воздух: ракеты HIMARS обезглавили полк "элитных" войск РФ

Командный пункт РФ разместили в двухэтажном административном здании в центральной части Бахмута.

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По оккупантам в Бахмуте нанесен удар / Wikipedia, УНИАН

В оккупированном Бахмуте Донецкой области ракетами HIMARS был нанесен удар по командному пункту россиян из 331-го парашютно-десантного полка 98-й дивизии.

В результате удара уничтожены 8 офицеров российских оккупантов. Об этом в своем Telegram пишет военный журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, среди них были начальник разведки полка, начальник артиллерии, начальник связи полка, старший помощник начальника штаба полка.

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Цаплиенко добавил, что командный пункт РФ в Бахмуте разместили в двухэтажном административном здании в центральной части города.

Отметим, что в российских Telegram-каналах также публикуют информацию об ударе по штабу оккупантов в Бахмуте.

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