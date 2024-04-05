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В РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома - СМИ

Анна Ярославская
5 апреля 2024, 06:58
В Ростовской области очевидцы сообщили о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов.

Дрон, взпыв в россиии
В ночь на 5 апреля в России прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 37 отдельная бригада морской пехоты

Взрывы в России прогремели в ночь на 5 апреля. В частности, в Ростовской области беспилотники атаковали военный аэродром. Также взрывы были слышны в Энгельсе Саратовской области.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев Telegram, в Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражали массированную атаку дронов.

видео дня

Очевидцы сообщили о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов. В нескольких районах исчез свет.

Смотрите видео - В Ростовской области РФ прогремели взрывы:

Скриншот

В Энгельсе Саратовской области около пяти утра также прозвучали взрывы. Как пишут местные Telegram-каналы, сначала был взрыв, после сработала сирена.

В Сети появилось видео взрывов в российском Энгельсе:

Скриншот

Отметим, в Энгельсе находится авиабаза ВКС РФ "Энгельс-2". На авиабазе ранее дислоцировались 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжёлые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно. Оба авиаполка входили в состав 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознамённой дивизии.

"Бавовна" в России - последние новости

1 апреля в Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном предприятии "Уралмаш". Известно, что огонь охватил площадь в более 800 квадратных метров. Сообщалось, что сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым.

Вечером 3 апреля в российском Ростове местные слышали несколько взрывов. Взрывы в городе прогремели во время сильного пожара. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.Пожар вспыхнул неподалеку от зернового терминала. В то же время российское МЧС утверждает, что "загорелся ангар". Также сообщается, что там может находиться зерноуборочная техника и топливо.

Россия сама уничтожила "ФАБами" село под Белгородом. Российские захватчики разбомбили село Козинка Белгородской области, пытаясь "выкурить" Русский добровольческий корпус, подтвердил эксперт BILD.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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