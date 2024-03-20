Россия сама уничтожила "ФАБами" село под Белгородом - BILD

Россияне нанесли массированный авиаудар по Козинке, почти стерев с лица земли российскую деревню.

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Бои с оккупантами продолжаются / скрин, Telegram Сибирский Батальон

Российские захватчики разбомбили село Козинка Белгородской области, пытаясь "выкурить" Русский добровольческий корпус, подтвердил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Козинка находится у самой границы с Украиной в Грайворонском районе Белгородской области. Уже несколько дней там продолжаются бои между добровольческими формированиями россиян в составе ВСУ и российскими войсками.

видео дня

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Рёпке, изучив видео одного из пророссийских телеграм-каналов, обнаружил, что ВС РФ атакуют Козинку при помощи авиации.

"На этом видео показаны массированные российские авиаудары по... России. Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков", - пишет Рёпке.

Бои в Белгородской области

Уже почти неделю продолжаются активные боевые действия на украинской-российской границе, в ходе которых российским добровольческим движениям ("РДК", "Сибирский батальон" и легион "Свобода России"), согласно их же заявлениям, удалось продвинуться на несколько десятков км вглубь России. Кроме того, и это признают уже россияне, повстанцам удалось взять военнопленных.

17 марта российские добровольцы вошли в еще одно село в стране-агрессоре России. Они зашли в село Горьковское и захватили здание администрации.

Украина неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к повстанческим формированиям. Это же во всех своих заявлениях отмечали сами бойцы.

Кроме того, как писал Главред 17 марта, ночью Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковала дронами Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

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