Российские добровольцы захватили еще одно село в стране-агрессоре России. Они зашли в село Горьковское и захватили здание администрации.
В захвате села им помогали добровольцы из Чечни. Об этом сообщила пресс-служба "Сибирского Батальона".
"Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации", – говорится в сообщении.видео дня
В подтверждение российские добровольцы опубликовали фото, на котором держат в руках вывеску администрации Горьковского сельского поселения.
Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях
Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои.
Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область.
Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области.
Операция ополченцев в России продолжается.
Бои российских добровольцев на территории РФ
Напомним, 12 марта ополченцы России заявили, что взяли под контроль Теткино Курской области. Позже бойцы Легиона "Свобода России", которые и опубликовали сообщение, уточнили о боях за населенный пункт. 13 марта российские добровольцы заняли часть населенного пункта в Курской области. Они показали кадры из Теткино и заявили о боях с военными формированиями Кремля.
14 марта в Белгороде были взрывы после заявления добровольцев РФ об ударах. Добровольцы РФ, воюющие против Путина, анонсировали удары по военным объектам оккупантов на Белгородщине и Курщине и дали россиянам 1,5 часа на эвакуацию. После этого раздались взрывы.
После ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. Добровольцы РФ отметили, что уже несколько дней Белгород, Белгородская и Курская области являются зоной активных боевых действий, но путинская администрация препятствует эвакуации населения, несмотря на призывы российских добровольцев. Также представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона заявили, что в РФ исчезла даже видимость избирательного процесса.
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