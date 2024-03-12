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Путинская армия сбежала: добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области

Юрий Берендий
12 марта 2024, 14:01
Войска РФ отступили из населенного пункта Теткино Курской обалсти после ударов российских добровольцев оставив значительное количество военной техники.
Путинская армия сбежала: добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области
Российские добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Легион "Свобода России" объявил, что поселок Теткино в Курской области полностью контролируется российскими освободительными силами. Российские войска бегут из этого населенного пункта. Об этом сообщили в легионе на их официальной странице в Телеграме, добавив видео с дрона.

"Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - заявили в легионе "Свобода России".

Смотрите видео о том, как российская армия убегает из Теткино:

видео дня
Путинская армия сбежала: добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области
Скриншот

В то же время, в официальном Телеграмм-канале российского доброволького корпуса акцентировали внимание на том, что российская армия покидает собственных граждан.

"Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населенные пункты, техника и, прежде всего, граждане РФ, брошенные и ненужные", - говорится в сообщении.

В то же время, представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов прокомментировал наличие оружия у российских добровольцев, которые прорвали границу с Россией 12 марта.

"На территории Украины идет полномасштабная война уже более 2 лет. Речь идет и о "трофейном" оружии, "перетрофеенном". Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет", - добавил он в эфире "Радио Свобода".

Что известно о Легионе "Свобода России"

Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины.

Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

Наступление российских добровольцев на территорию России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что боевые действия в Курской и Белгородской областях России являются спецоперацией российских добровольческих батальонов, которые, по сути, действуют на собственной территории.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, ошибкой россиян было то, что они не обнаружили накопления техники и личного состава российских добровольцев вблизи границы.

Тимочко также отметил, что бои в приграничных областях РФ могут означать начало дальнейшей экспансии российских добровольцев вглубь России.

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война в Украине Операция российских добровольцев
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